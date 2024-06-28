Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den skandal Filistin kararı! /28 Haziran 2024 14:23

ABD'den skandal Filistin kararı!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Gazze'deki makamların ölü sayısına ilişkin verilerini kullanması yasaklanıyor. Duruma tepki gösteren ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib, "Bu, soykırımın reddidir. Meclis üyeleri, Filistinlilerin ölü sayısının dile getirilmesini bile yasaklamak istiyor" diye konuştu.

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ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığı'nın "Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin sayıları hakkında Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaşmaması" konulu yasa tasarısını kabul etti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin sayısının paylaşılmamasına ilişkin yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin oyuna sunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılmasını engellemeyi öngören tasarı, 144 "hayır" oyuna karşı 269 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için Senatodaki oylamadan da geçmesi gerekiyor.

"SOYKIRIMIN REDDİ"

ABD Kongresinin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, tasarının desteklenmesini "iğrenç" olarak tanımladı.

"Bu, soykırımın reddidir. Meclis üyeleri, Filistinlilerin ölü sayısının dile getirilmesini bile yasaklamak istiyor" diyen Tlaib, Mecliste Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralananların sayısını okudu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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