Samanyolu Haber /Politika / AKP'li isim görevinden istifa etme kararı aldı /08 Haziran 2020 22:09

AKP'li isim görevinden istifa etme kararı aldı

AKP'li Şamil Tayyar, AKP'nin Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Tayyar, mesleğine geri döneceğini ifade etti.

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AKP'nin eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada 1 ay önce atandığı AKP'nin Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcılığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. AKP'li Mahir Ünal'la yürttükleri görevden istifa eden Tayyar, aktif siyaseti de bırakacağını söyledi.

Şamil Tayyar, siyasi kari yeri öncesince gazetecilik ve yazarlık yapıyordu. Siyasi kimliğinin yanı sıra kitap yazmayı da sürdürüyordu.

Şamil Tayyar'ın istifa edip, aktif siyaseti bıraktığını açıkladığı ifadeler şöyle:

"Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız Mahir Ünal‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle."


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