Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim utandıran rekorla övündü! /21 Aralık 2020 11:29

AKP'li isim utandıran rekorla övündü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, son bir yılda 141 cezaevi inşâ edildiğini ve 2021 yılında açılacak 39 cezaeviyle toplam sayının 355’e çıkacağını söyledi. Şener'in "Cezaevi rekoru kırdınız." eleştirilerine mukabil Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Amasya Milletvekili Hasan Çilez, “Para var, bütçe var, yapıyoruz!” dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmelerinin son gününde cezaevi tartışması yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kadar cezaevi inşâ ettiniz. Atladığınız tek bir yıl yok. 2014'ten bu yana 141 cezaevi inşâ ettiniz.” dedi.

"2014 yılında 14, 2015 yılında 18, 2016 yılında 38, 2017 yılında 12, 2018'de 15, 2019'da 26 ve 2020'de de 18 cezaevi inşâ edildi.” diyen Şener, "Gelecek yıl ise 39 yeni cezaevi daha açılacak ve 8 yılda toplam 180 cezaevi inşâ edilmiş olacak. Halen Türkiye'de 355 cezaevi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise Şener'in eleştirilerine, “Para var, bütçe var, yapıyoruz.” diyerek cevap vermesi dikkati çekti.

ŞENER: SİZİ ELEŞTİRENLER TERÖRDEN İÇERİYE

AKP'nin muhalif herkese düşman hukukunu reva gördüğünü belirten Şener, “Sizi eleştiren, yanlışlarınızı ortaya dökmeye çalışan, gizlediğiniz, sakladığınız, yandaş müteahhitlere verdiğiniz milyarlık işlerin sözleşmelerini kurcalayan biri olduğu zaman hemen terör ve iltisaktan içeriye." dedi.

Şener şöyle devam etti: "Türkiye mahpus sayısı açısından da dünyanın 8'inci ülkesi. Birincisi, ABD, Türkiye'nin nüfusunun 4 katı nüfusu var. İkincisi, Çin, Türkiye nüfusunun 17 katı nüfusu var. Brezilya var, Türkiye nüfusunun 2,5 katı nüfusu bulunuyor. Rusya var onların da nüfusu Türkiye'nin 2 katı. Hindistan var, bizim nüfusun 16 katı nüfusu var.”
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