AKP'li isimden Sedat Peker tweeti: Önce rahatladı, sonra sildi

Sedat Peker'in bu sabah saatlerinde yayınladığı 6. videosunda 2015 yılında Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesine yönelik saldırı hakkında da konuştu. Peker, 'suç ikrarı' diyerek Hürriyet gazetesine gerçekleşen baskını AKPli bir milletvekilinin ricası üzerine kendisinin yaptığını söyledi.





Saldırıda o dönem adı geçen dönemin AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın'dan Peker'in açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi.





Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Boynukalın, Sedat Peker'in Hürriyet itirafının ardından "Açıkçası çok rahatladım" açıklaması yaptı.





Boynukalın, paylaşımında "Meşhur video serisinin bugünkü bölümü 28-32. dakikaları arası 2015 Hürriyet eylemi meselesi özetlenmiş. Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş" ifadelerini kullandı.





"KİM TARAFINDAN YAPILDIĞI ÖĞRENİLMİŞ OLUR"

Boynukalın, Twitter paylaşımlarında şöyle devam etti:





"Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması kararı aldığımızda kendisinin “ismini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını” ve “bizim çocuklar bu eylemleri beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir" dendiğini söylemiş.

Böyle bir kerameti kendinden menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren "basma" hadisesinin kim tarafından yapıldığı öğrenilmiş olur.

O gün "partimiz eylem geleneğinde asla taşlı sopalı eylem olmaz" dediğimizde bize inanmamayı tercih edenler (ana muhalefet partisi lideri buna dahil) bakalım ne diyecekler. Tekrar ediyorum biz o dönemki iftira yayınlarından dolayı o gazete önünde sadece basın açıklaması yaptık."





BOYNUKALIN DAHA SONRA TWEET'LERİNİ SİLDİ

Bu açıklamalarının ardından Boynukalın, tweet'lerinden 3 tanesini sildi. Boynukalın'ın paylaşımlarından sadece şu kaldı: "O gün "partimiz eylem geleneğinde asla taşlı sopalı eylem olmaz" dediğimizde bize inanmamayı tercih edenler (ana muhalefet partisi lideri buna dahil) bakalım ne diyecekler. Tekrar ediyorum biz o dönemki iftira yayınlarından dolayı o gazete önünde sadece basın açıklaması yaptık."