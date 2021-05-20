Ali Koç Hazirandaki seçimde yeniden aday



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi.





“Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik bizi şampiyon yapar tahmini yapmıştım; bu tahmin aslında rakibimizin alacağı sonuçları göz önüne alarak yaptığımız bir tahminde. Biz kazanabilseydik tahminimiz doğru çıkacaktı" diyen Koç, adaylık mesajını da "Ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan ve tutmayan transferlere, sezon içi performansımıza bakarak, önümüzdeki sezon için önümüz açık. Teknik direktör konusu, transfer konusu hepsini 1 Haziran’a kadar netliğe kavuşturacağız” ifadeleriyle verdi. Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.









'YÜZDE 70 HAZIR BİR KADROMUZ VAR'

Ali Koç, "Bu sene, ilk iki seneye göre şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Biz hedefi tuttursaydık, tahminimizi de tutturduğumuz ortaya çıkacaktı. Çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen, bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu. Birkaç dokunuşla yapacağımız ilavelerle gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacak. Yüzde 70 hazır bir kadromuz var" dedi.