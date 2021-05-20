Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç Hazirandaki seçimde yeniden aday /20 Mayıs 2021 16:35

Ali Koç Hazirandaki seçimde yeniden aday

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında bir kez daha başkanlığa aday olacağını duyurdu.

SHABER3.COM


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi.

“Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik bizi şampiyon yapar tahmini yapmıştım; bu tahmin aslında rakibimizin alacağı sonuçları göz önüne alarak yaptığımız bir tahminde. Biz kazanabilseydik tahminimiz doğru çıkacaktı" diyen Koç, adaylık mesajını da "Ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan ve tutmayan transferlere, sezon içi performansımıza bakarak, önümüzdeki sezon için önümüz açık. Teknik direktör konusu, transfer konusu hepsini 1 Haziran’a kadar netliğe kavuşturacağız” ifadeleriyle verdi. Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.


'YÜZDE 70 HAZIR BİR KADROMUZ VAR'
Ali Koç, "Bu sene, ilk iki seneye göre şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Biz hedefi tuttursaydık, tahminimizi de tutturduğumuz ortaya çıkacaktı. Çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen, bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu. Birkaç dokunuşla yapacağımız ilavelerle gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacak. Yüzde 70 hazır bir kadromuz var" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Koç Hazirandaki seçimde yeniden aday Sonraki Haber >>

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:40