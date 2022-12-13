AKP'li Saraç'ın anketinde Erdoğan isimsiz adaya bile kaybetti













Ankette 'X' aday yüzde 58 oy alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine yaklaşık altı ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine ve muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adaya çevrildi.CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte bulunduğu altılı masa, adayı seçim tarihi ilan edildikten sonra açıklayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla anketlerde Erdoğan'ın rakibi karşısında kesin olmayan isimler için oy kullanılıyor.AKP ve liderliğini üstlenen Erdoğan'ın ise, MHP'yle birlikte birçok ankette oy kaybı yaşadığı görülüyor. Bunda, ekonomik krizin de etkisi büyük.Bu kez son 'anket', iktidar partisinde geçmiş seçimlerde milletvekilli aday adaylığı başvuruları yapan Cihan Saraç'tan geldi.Saraç, kişisel Twitter hesabında düzenlediği ankette, "Safları görelim. Bu ankete yorumlarla kimlerle katılacak göreceğiz. 2023 seçimlerinde adayınız kim?" diye sordu.Saraç'ın daha sonra söz konusu anketi sildiği görüldü. Ancak Twitter kullanıcıları, hala kendisine oylamanın sonuçlarını soruyor.