Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Savcı Sayan'dan partisine sert eleştiri: Şımarmışız beyler, kendinize gelin! /10 Temmuz 2024 15:42

AKP'li Savcı Sayan'dan partisine sert eleştiri: Şımarmışız beyler, kendinize gelin!

Eski AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan partisine sert eleştiriler geldi. Partililere 'Şımarmışız beyler, kendimize gelelim' diye seslenen Sayan, 'Bazı bürokratlarımızın ve bazı siyasilerimizin burnu bir karış havada. Halka maraba muamelesi yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

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AKP'li isimlerin ekonomik kriz nedeniyle partilerine yönelik tepkileri devam ediyor. AKP'li Savcı Sayan, 'fakire vergi zengine övgü' anlayışının partiyi felakete götüreceğini; gelecek seçimlerde hezimete uğrayacaklarını söyledi. 'Geldiğimiz yeri unutmuşuz' diyen Sayan, 'Makam, mevki ve paraya doymuşluğumuzdan dolayı sırtına basarak iktidar olduğumuz insanların yanına bir daha uğramaz olmuşuz' ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"FAKİRE VERGİ, ZENGİNE ÖVGÜ BİZİ FELAKETE GÖTÜRECEK.. KENDİMİZE GELELİM BEYLER..

Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerden oy alarak iktidar olduk.. Şu anda çayın 50 TL’ye satıldığı yerlerde oturmuş, çayın 0,50 TL olduğu yerlere uğramadığımız gibi, o insanları da hakir görüyoruz.. Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerdeki vatandaşlar, imkansızlıktan dolayı çayın 50 TL’ye satıldığı yerlere gelip derdini bize anlatamıyor. Biz ise onlara gitmiyoruz. Peki bu kafayla seçim kazanabilir miyiz..?

'GELDİĞİMİZ YERİ UNUTMUŞUZ'

Bunun cevabını bulmazsak/ bulamazsak/ buldurmazsak iktidarı kaybedeceğiz..

Bizim rakibimiz muhalefet değil. Halk muhalefete hiç güvenmiyor.

Bizim rakibimiz kendi davranışlarımız, kendi vurdumduymazlığımız..

Geldiğimiz yeri unutmamız.

Halka ekmek yerine pasta ikram etme moduna geçmemiz..

Makam, mevki ve paraya doymuşluğumuzdan dolayı sırtına basarak iktidar olduğumuz insanların yanına bir daha uğramaz olmuşuz..

'SİYASİLERİN BURNU BİR KARIŞ HAVADA'

Bazı bürokratlarımızın ve bazı siyasilerimizin burnu bir karış havada..

Halka maraba muamelesi yapıyorlar..

Fakirden alıp zenginlere yaslanmak Ülkeyi kurtaramayacağı gibi,

gün gelecek,

Reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır..

'KENDİNİZE GELİN BEYLER'

Şımarmışız beyler şımarmışız..

Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz..

Bu asil halk ülke ve bayrak hatırına, Ortadoğu’nun diğer ülkelerine benzememe hatırına susuyor..

Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğinden dolayı hala sabrediyor..

Teşhis bu,tedaviyi yetkili arkadaşların bulacağı umuduyla,

Kalın sağlıcakla…"
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