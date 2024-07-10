Samanyolu Haber /Dünya / ABD'ye beş uçakla gitti, en pahalı otele yerleşti /10 Temmuz 2024 15:18

ABD'ye beş uçakla gitti, en pahalı otele yerleşti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO toplantısına 5 uçakla gitti. Şehrin en pahalı oteline yerleşen Erdoğan'ın makam araçları ise kargo uçağıyla Washington'a getirildi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, ABD’nin başkenti Washington’daki NATO toplantısına 5 uçakla gitti. Şehrin en pahalı oteline yerleşen Erdoğan’ın kullanacağı makam aracı da kargo uçağıyla Washington’a getirildi.



SARAY SAVURGANLIĞA DEVAM EDİYOR

Ülkenin en ağır ekonomik kriz geçirdiği dönemde Saray’ın savurgan uygulamaları tepki çekmeye devam ediyor. Emekliye ve asgari ücrette artışa ekonomik programın aksayacağını gerekçe göstererek karşı çıkan Saray yönetimi, Erdoğan’ın katılacağı NATO toplantısında beş uçakla gitti ortaya çıktı.



BU SALTANAT ABD BAŞKANI’NDA BİLE YOK

Gazeteci Adem Yavuz Arslan bu duruma tepki göstererek, “Bu saltanat ABD başkanında bile yok. Erdoğan ve mahiyeti (askeri uçak makam aracı için) Washington’a 5 uçakla geldi. Erdoğan’ın ile kafilenin Washington’un en pahalı oteline yerleşti” dedi.


ERDOĞAN’I ABD’DE NUMAN KURTULMUŞ KARŞILADI

Erdoğan’ı Washington’a gelişinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Erdoğan’ın yurtdışı ziyaretlerinde makam aracı askeri uçakla gidilen ülkeye taşınıyor. Erdoğan, NATO’nun kuruşu 75. yıldönümü etkinliğine katıldı ve Macaristan Cumhurbaşkanı Victor Urban ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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