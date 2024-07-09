AKP'li yönetici 7 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklandı

Gerçek Gündem'den Tuğba Özer'in haberine göre Giresun’da Güce AK Parti Yönetim Kurulu üyesi ve Güce Belediyespor Kulübü’nün Başkanı olan Hüseyin Bal, 7 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.





Gözaltına alınan zanlı 3 gün önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.





Gerçek Gündem’in ulaştığı AKP'li bir yönetici, Bal’ın çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandığını doğrulayarak duruşmanın 3 gün sonra görüleceğini söyledi.





7 yaşındaki kız çocuğunu dondurma alma bahanesiyle kandırarak evinin önünden alan Bal’ın, küçük çocuğu tenha bir yere götürüp istismar ettiği öğrenildi. Çocuğun, evine gittiğinde ailesine ağlayarak başından geçenleri anlatmasıyla aile polise şikayette bulundu.Ak Parti Güce İlçe Başkanlığı’nın Facebook hesabından mayıs ayında paylaşılan fotoğrafta, istismar zanlısı Hüseyin Bal’ın Güce Kaymakam’ı Muhammet Ali Bayraktar ve ilçe emniyet amiri Orhun Özkul ile yan yana olması dikkat çekti.