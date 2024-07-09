Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yönetici 7 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklandı /09 Temmuz 2024 11:05

AKP'li yönetici 7 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklandı

Ak Parti Güce Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Bal çocuğa cinsel istismardan tutuklandı.

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Gerçek Gündem'den Tuğba Özer'in haberine göre Giresun’da Güce AK Parti Yönetim Kurulu üyesi ve Güce Belediyespor Kulübü’nün Başkanı olan Hüseyin Bal, 7 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

DONDURMA VEREREK KANDIRDI

7 yaşındaki kız çocuğunu dondurma alma bahanesiyle kandırarak evinin önünden alan Bal’ın, küçük çocuğu tenha bir yere götürüp istismar ettiği öğrenildi. Çocuğun, evine gittiğinde ailesine ağlayarak başından geçenleri anlatmasıyla aile polise şikayette bulundu.

Gözaltına alınan zanlı 3 gün önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

AKP’Lİ YÖNETİCİ DOĞRULADI

Gerçek Gündem’in ulaştığı AKP'li bir yönetici, Bal’ın çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandığını doğrulayarak duruşmanın 3 gün sonra görüleceğini söyledi.

EMNİYET AMİRİ VE KAYMAKAMLA YAN YANA

Ak Parti Güce İlçe Başkanlığı’nın Facebook hesabından mayıs ayında paylaşılan fotoğrafta, istismar zanlısı Hüseyin Bal’ın Güce Kaymakam’ı Muhammet Ali Bayraktar ve ilçe emniyet amiri Orhun Özkul ile yan yana olması dikkat çekti.
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