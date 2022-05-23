AKP'li yöneticinin hayat pahalılığa karşı beyin yakan tavsiyesi: 'Ben her sene karpuz ekiyorum'

İktidar cephesinin hayat pahalılığına karşı tavsiyeleri vatandaşı çileden çıkarıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'kasaptan el almıyorum, gidiyorum kuzu kestiriyorum' çıkışının bir benzeri AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'den geldi.





Yılmazer, karpuzun dilimle satılmasına tepki gösteren bir vatandaşa "Karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela" yanıtını verdi.







''Bağlıca'da Pazardayım… Acaba rakamların düşmesi için bizim ilçe belediyelerimizle Melih Gökçek'in halk pazarları önerisini değerlendirsek mi? Çözerse yine'' diye paylaşım yapan AKP'li Mehmet Yılmazer, ''60 yaşındayım, karpuzun dilimle satışını gördük ya. Bize masal anlatmayın'' yorumu yapan vatandaşa yanıt verdi.





Yılmazer, hayat pahalılığını eleştiren vatandaşa verdiği yanıtta, "Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela" ifadelerini kullandı.





"Tatava yapmayın burada"



Yılmazer, 'karpuz yetiştirin' diye yazdığı paylaşımına ''Ha sebep karpuzu ekmeyip marketten almamız yani herkes karpuz eksin koyunu köyde kestirelim mazotu dış güçler yükseltiyor ne güzel iş ya, şu adam iktidar partisinin Ankara İl Başkan Yardımcısı ey ahali'' diye yazan kullanıcıya ise şöyle yanıt verdi:





"Evet ya gerçekten yerliden almaz isen böyle olur bayım. Sen zekisin ya oran kavşağını çözün bir an evvel de tatava yapmayın burada. Hadi işine"





Yılmazer, mazot fiyatlarının artmasının iktidardan kaynaklanmadığını ve uluslar arası piyasalarda fiyatların arttığını belirterek Londra'dan aldığı motorinin de pahalı olduğunu söyledi.





Yılmazer, "Serbest piyasa serbest piyasa diye ortalıkta yırtınıyordun ? Şimdi Melih'e sarılmışsın… Ne oldu pahalılık mı var? Günaydın Mehmet” diyen vatandaşa da, “Güya paha biçilmez aklınızla cevap verdiğinizi düşünüyorsunuz Ali bey öyle mi? Siz önce oran kavşağını bitirin bak sizden çözüm istemiyoruz artık" diye yanıt verdi.