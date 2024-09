AKP'liler 4 bin 750 kilo baklava yedi, faturasını CHP'ye bıraktı

Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun MHP'li eski başkan Enver Demirel'in 61 akrabasını işe aldığını ifşa etmesinin ardından bir ifşa da belediyeyi AKP'den devralan CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den geldi.



"4 BİN 750 KİLO BAKLAVA ALMIŞLAR"



Belediye Meclisi'nin Eylül ayı birinci oturumunda konuşan Başkan Yeğin "1 Ocak’ta kilosunu 750 liradan 4 bin 750 kilo baklava almış adamlar. Bugün kilosu 500 lira. Alınan lokumun üzerinde AKP adayı Şeyma Döğücü’nün adının yazdığı kutuların parasını istiyorlar. Bu ilçenin parasını ona buna peşkeş çekenler bu ilçeye israfı öğrettiler." dedi.



"MÜTEAHHİTLERDEN ALINAN AVANTALARLA MİLLETİ TATİLE GÖNDERMİYORUZ"



"İsraf, her AKP yöneticisinin birinci dereceden yakınını işe almaktır" diyen Yeğin sözlerini şöyle sürdürdü:



"İsraf Her meclis üyesinin akrabalarını işe almaktır. Her ilçenin önünden geçen adamı işe almaktır. İlçeye çalışanlarını göndermek israftır. İlçe başkanının altına verilen araba israftır. Hayali ihaleler israftır.



Seçime 1 ay kala bu belediyeyi 400- 500 milyon borçlandırmak israftır. 3 ayda belediyenin 10 aylık bütçesini harcamak israftır. İsraf bunlardır kardeşim.



Bu ülkenin parasını ona buna peşkeş çekenler bu ilçeye israfı öğrettiler. Biz sponsorlukla milleti umreye göndermiyoruz. Biz sponsorlukla milleti ABD tatiline göndermiyoruz.



Müteahhitlerden alınan avantalarla meclis üyelerini tatile de göndermiyoruz. Bu ilçe bunları yaşadı. Herkeste şahit."



"NİYE AKRABALARINI İŞE ALIP MEMUR YAPTIN"



Başkan Yeğin, AKP’li Şeyma Döğücü döneminde gerçekleştirilen akraba atamalarını da hatırlatarak Döğücü’ye "Niye akrabalarını işe alıp memur yaptın? Çıkıp anlatsana millete? Neye güvenerek yaptırdın?” diye sordu.