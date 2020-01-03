AKP'lilerden Kasım Süleymani suikastına destek

ABD'nin Irak'ta gece saatlerinde düzenlediği saldırıda, Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınında yaşamını yitiren İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümü AKP'liler tarafından sevinçle karşılandı.





Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Halep katili... Kasım Süleymani ABD tarafından öldürüldü. “İslam içi Armageddon” savaşı için yapmadığı vahşet kalmamıştı. Bir savaş suçlusuydu. ABD’nşn Irak’ta yaptığını o Suriye’de yaptı.." diye yazdı.













AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kırmızı, Süleymani’nin öldürülmesi için "'Zalim Allah'ın kılıcıdır, onunla önce intikam alır, sonra da ondan intikam alınır.' 'Allah Teala zulmün cezasını erteleyebilir, ama kesinlikle ihmal etmez.' Irak’ta yaşananların özeti.. Kasım Süleymani’nin elinde Suriyeli bebeklerin ve masumların kanı vardı.." diye yazdı.











AKP'li Şamil Tayyar da paylaşım yaptı:









