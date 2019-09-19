AKP'nin Ankara'daki çılgın projesi çöktü

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan, 2 milyar TL maliyete sahip olan ve Atatürk Orman Çiftliği'ne hukuksuz olarak yapıldığı belirtilen Anka Park’a haciz geldi.





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Gökçek'in görevden ayrılmak zorunda bırakılmasından sonra önce atıl durumda kalan ancak daha sonra işletme hakkı, altıncı ihalede GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu'na verilen Anka Park’ta haciz işlemi yürütüldüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, şirket tarafından Anka Park’a ürün ve mal servisi yapan esnafa verilen onlarca çekin karşılıksız çıkması sonrasında esnaf haciz yoluna gitti. Avrupa’nın en büyük tematik parkı olma iddiasına sahip Anka Park’ta başta bilgisayarlar olmak üzere, taşınabilecek malların büyük çoğunluğu haciz yoluyla alınmaya başlandı. Ankara esnafına yaklaşık beş milyon TL borcu olduğu bildirilen şirketin bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğu, tematik parkın işletmesinden de zarar ettiği için hacizden başka bir yol kalmadığı dile getirildi.





100’ER TL MAAŞ





İlk haciz işlemi geçen hafta yapılan Anka Park, faaliyete geçmesinden bu yana sık sık “hak gasplarıyla” da gündeme geliyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce açılışını gerçekleştirdiği parkta çalışan işçilere maaş ödemesi adı altında “100’er TL” ödendiği iddia edildi.









ALTI KEZ İHALE YAPILDI





Temmuz ayında işçilerin maaşlarını ödeyemediği ve masraflarını karşılayamadığı için kısa süre kapalı kalan ancak daha sonra yeniden hizmet vermeye başlayan Anka Park’ın ihale süreci de dikkat çekici. Kullanımı yaygın olmadığı için sık sık kampanyalar yapılarak ‘müşteri’ bulunmaya çalışılan Anka Park’ın işletme ihalesi altı defa tekrarlandı. İlk beş ihalede alıcı bulunamayan parkın işletmesi, altıncı ihalede yıllık 26 milyon 400 bin liraya 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu'na verildi.





200 BİN TURİST GELECEKTİ





Açılışın ardından işletme adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Barın ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Yıldırım, yılda 200 bin yabancı turistin bu park için Ankara’ya geleceğini öne sürmüş ve bin 200 kişiye istihdam kapısı açılacağını, iddia etmişti.





ÇİFTLİĞE İNŞA EDİLDİ





Anka Park’ın inşa edildiği yer de tartışma konusu oldu. Birçok meslek odası ve demokratik kitle örgütü, tematik park için zeminin uygun olmadığını, ayrıca böyle bir inşaatın Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılmasının, “Atatürk’ün vasiyetine aykırı” olduğunu vurgulamıştı.