"Atadedeler örgütü" dosyasında yeni gelişme

Açığa alınan savcıya gözaltı





Atadedeler örgütü nedir?





Ankara'da, kendilerine "derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtan örgüte yönelik yürütülen soruşturma yargı üyelerine uzandı. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu Kobani davasına bakan eski mahkeme başkanının ardından, Amasya'da görevli bir Cumhuriyet savcısı da gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında dün eski Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı B.Ç. gözaltına alınmıştı. B.Ç. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Kobani davasına bakan mahkemenin başkanlığını yaparken, geçen yaz Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevinden alınmıştı. Herhangi bir mahkemeye atanmayan B.Ç. daha sonra hakimlikten istifa etmiş, Ankara Barosu'na avukatlık başvurusunda bulunmuştu.Soruşturma, bir yargı üyesine daha uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Amasya'da savcı olarak görev yaparken HSK tarafından açığa alınan H.K. polislerce gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K'nın evinde arama yaptı, dijital materyallerine el koydu. MİT'in de bizzat çalışma yaptığı soruşturma kapsamında, her iki yargı üyesinin diğer şüphelilerle telefonda yaptığı görüşmelerinin dinlemeye takıldığı öğrenildi. Ankara Emniyeti'ne götürülen iki şüpheliyi, soruşturma savcısının sorgulayacağı bilidrildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen 18 Ocak'ta düğmeye basılmıştı. Operasyon kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlar arasında İzmir'de AKP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi E.T. ile 3 eski il yöneticisi de yer almış, bu isimler sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.Sahte MİT kimliği taşıdığı belirtilen Pınar Taşçı kod adlı S.F'nin örgütün liderliğini yaptığı iddia edildi. S.F. ile birlikte ihraç üstteğmen A.E. de tutuklanmıştı.İddiaya göre, örgütün en tepesinde "Büyük Atadede" yer alıyor. Bu örgüt, kendilerine "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtarak, örgüte üye olmak isteyenlerden 10 bin TL para aldı. Şüpheliler, mağdurları "yurt içinde ve yurt dışında iş bulma, yurt dışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle kandırarak dolandırıcılık yapmakla suçlandı."Atadedeler" örgütünün, "Elçi, Elçi Yardımcısı, Büyük Atadede, Atadede, Başdede, Dede, Sözcü Dede, Masa Başkanı, Masa üyesi, Saha Başkanı, Saha üyesi" şeklinde hiyerarşik şekilde yapılandığı öne sürüldü.Bu şekilde savcılık 370 kişinin ismini tespit etti. Bu kişilerden 100'e yakının şüpheli olduğu, geriye kalanların ise müşteki olacağı öğrenildi.