AKP'nin arka bahçesi anket şirketi de kaybı teyid etti: Bugün seçim olsa...

Ankette sadece 4 parti yüzde 10'luk seçim barajını aşabilirken HDP barajın altında kaldı.







İktidara yakın olarak bilinen ORC, çalışmanın 26 Kasım-01 Aralık 2020 tarihleri arasında 42 ilde toplam 3820 kişi yüz yüze anket görüşmesi yöntemiyle yapıldığını belirtti.





Şirketin, "Türkiye'de bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorulu anketine göre ilk 5'e giren siyasi partilerin oy oranları AKP yüzde 36,1, CHP yüzde 25,4, MHP yüzde 12,7, İYİ Parti yüzde 10,4 ve HDP yüzde 9,3 olarak açıklandı.





Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin toplam oy oranı yüzde 4'ün üzerinde







AKP'den ayrılarak Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) kuran eski Maliye Bakanı Ali Babacan'ın oy oranı yüzde 1,9 olarak açıklanırken, AKP'nin eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin yüzde 2,5, Saadet Partisi'nin ise yüzde 1,1 oy aldığı belirtildi.





Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin oy oranları toplamda yüzde 48,8'e ulaşırken mecliste çoğunluğu sağladığı görülüyor. Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranları ise toplamda yüzde 35,8'de kalıyor. Ankete göre İYİ Parti Meclis'e girerken (yüzde 10,4), HDP ise yüzde 9,6 ile oy alarak yüzde 10 barajını geçemiyor.





ORC Araştırma Şirketi'nin ağustos ayında yaptığı benzer ankette Türkiye'deki seçmenlerin oy verme eğilimleri AKP için yüzde 36,6, CHP için yüzde 25,9, MHP için yüzde 14,1 ve HDP için yüzde 9,6, İYİ Parti için ise yüzde 8,1 olarak açıklanmıştı.