Eski bakan Zeki Ergezen hayatını kaybetti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, 71 yaşında hayatını kaybetti.





Alınan bilgiye göre, kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen'in cenazesi, memleketi Ahlat'ta toprağa verilecek.





AKP'NİN KURUCU ÜYELERİ ARASINDAYDI





Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Zeki Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi mimarlık bölümünden mezun oldu.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeki Ergezen'i (sağda) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.





Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeleri arasında yer aldı.





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 19'uncu, 20'nci, 21'inci ve 22'nci Dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20'nci Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevine seçildi.





Ergezen, 58'inci ve 59'uncu hükûmetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı.



