AKP'nin kurucularından Albayrak: 'Lağım patladı, AKP'nin arınacak tarafı kalmadı'

AKP’nin kurucularından olan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, KRT TV’de dün akşam Semra Topçu’nun sunduğu programa konuk oldu.







AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’ün “AK Parti’nin arınma ihtiyacı” olduğu yolundaki sözlerini de değerlendiren Albayrak, “İllerde rahatsızlığın artığını, milletvekillerinden de kopuş olacağını” ifade etti.





Albayrak özetle şunları söyledi:







“BU BİR KOLLEKTİF BİR SOYGUNDUR”

“Fransız atasözü ‘yalayan ısırır da’ der, tarihte en büyük ihanetler, dalkavuklardan olmuştur. İş ona doğru gidiyor, göreceksiniz bu kadar yolsuzluklar… Bu bir kollektif bir soygundur, iki kişinin bildiği sır, sır olmadığı için bu suçları herkes birbirinin üzerine atmaya başladı.





Bugünkü idari yapıyla, iş ortaklığı olduğu müddetçe bu günkü yönetim bunların üzerine gidemez, geçmişte de dört bakandan biri ‘Eğer bizi Yüce Divan’a gönderirseniz, sırları açıklarım’ demişti ve apar topar komisyondaki arkadaşlara dediler ki, ‘Aman bu işi ileri götürmeyin.’





“HARAMİ OLDU BUNLAR. HUKUKTAN KAÇAN HARAMİLER”

Bugün suçlananlar, eğer birazcık ahlakları varsa, ‘Bizlere iftira atılıyor, bu iftiranın altında kalamayız’ deyip, kendileri bu işi yargıya taşımalı. Ama Ziya Paşa’nın dediği gibi birbirlerine benzeyeni bulmuşlar. Kamu kaynaklarını çalmakta çok mahirler. Ama iktidarın gittiğini biliyorlar servetlerini başka ülkelere taşıyorlar, Yunanistan ev alıyorlar, dış basında okuyoruz. T.C.’nin tapusunu ver yine doymazlar. Harami oldu bunlar. Hukuktan kaçan haramiler… Şimdi bir şey olmasa da devlette arşiv vardır, gelecekte mutlaka adalet devletinde emin olun, bunlar yargının karşısından kurtulamazlar.





"ARINACAK TARAFI KALMADI"

Lağım patladı, her tarafta sıkıntılar var. Bir devlet çalışamaz hale geldiyse paralel yapılar meydana gelmiştir, güvenlikte, adalette öyle. Hiçbir kurum çalışacak halde değil, hepsi paralel bir yapı haline getirdiler. Mafya siyaset işbirliği, öyle kötü duruma düştü ki Türkiye Cumhuriyeti daha önce hiç böyle olmadı.





AK Parti’nin arınacak tarafı kalmadı, nasıl arınacak? Rahmetli Demirel derdi ki, ananı sıkıntıya sokan kadı olursa nasıl aranacak? Yani bu sistem çökmüş. Kirliliğe bulaşmamış insanlar çok.







“MİLLETVEKİLLERİNDEN KOPUŞ OLACAK"

Zaten kopuş arttı, illerde görüyorum. Çok büyük huzursuzluk var biliyorum, görüştüğüm arkadaşlar var, tanıştığım insanlar var. Milletvekillerinden de kopuş olacak. Ama devlet gücü intikam aracı olduğu için korkuyorlar, yine de itibarları giderek düşüyor. Bahçeli’nin dediği gibi Tursil’le, Omo’yla da yıkasan bunlar durulanmaz, temizlenmez. Arınma bunları kurtarmaz.





Milletvekili arkadaşlarla görüşüyorum, Peker’in söyledikleri, bu yolsuzluk, bu sıkıntıları gerçekten görmüyor musunuz, diyorum. Bana ne diyorlar biliyor musunuz, sağa sola bakıyorlar, acaba bir duyan var mı diye, sonra bunların hepsinin doğruluğunu tasdik ediyorlar.





Ama devlet imkanları ile, devletin gücüyle, insanları tehditler, şantajlar, çocuğunun işi-gücü var, vergi ellerinde, iş insanları ses çıkaramıyor, dolayısıyla içlerindeki niyetleri söyleyemiyorlar. Bu iktidar nasıl temizlenecek mümkün değil. Bir defa körlük yaşıyorlar. Gözleri görüyor ama görmezden geliyorlar.





ANLAŞMALI – GÖSTERMELİK OPERASYON

Kendi içlerinde bir operasyon yaparak, anlaşmalı bir operasyon olabilir, şunları şunları alınca, ‘Bak biz artık kirliliği temizleme gayretindeyiz’ diyebilirler ama bunu kimse yutmaz."