AKP'nin lüks hamam sefası

Büyük Ankara, Stad, Bursa Çelik Palas, İstanbul Tarabya, Maçka ve İzmir Efes Oteli’ni özelleştirme yoluyla satan AKP iktidarının bir turizm tesisini kamu bütçesiyle yaptırmak üzere ihale düzenlediği ortaya çıktı.







Sözcü'nün haberine göre AKP iktidarı 20 yıllık iktidarı boyunca kamuya ait arazileri, fabrikaları, lojmanları, sosyal tesisleri ve otelleri özelleştirme yoluyla haraç mezat satttı. Sadece son 2 yılda, 7 milyar 609 milyon TL değerinde taşınmaz haraç mezat satan AKP iktidarı devlet eliyle hamam yapmak için kolları sıvadı.





Ankara Kızılcahamam’da inşa edilecek büyük hamam projesi kimselere duyurulmadan gizli kapaklı ihale edildi.





MÜTEAHHİTLERE ÖZEL DAVET

Yaklaşık maliyeti 241 milyon 192 bin 136 lira olarak hesaplanan ve “Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Hamam Binası Yapım İşi” adı verilen projenin ihalesinin 23 Eylül 2022 günü yapıldığı anlaşıldı. İlana çıkılmadan, özel olarak davet edilen 4 firmanın katıldığı ihale, Ottotek İnşaat’a 240 milyon liraya verildi.





Jet hızıyla sonuçlandırılan ihalenin sözleşmesi 17 Ekim’de imzalandı. Sözleşmeye göre 26 Ekim’de başlayan hamam inşaatı, 27 Nisan 2024’te tamamlanacak.





SIR GİBİ SAKLANDI

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun esas usul olarak öngördüğü, rekabete imkan veren “Açık” usül yerine, AKP iktidarının istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı haline gelen 21-b Pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Bu sayede ihale ilanı yayınlanmadan, yani kimseye duyurulmadan gerçekleştirilen ihalede, projeyle ilgili hiçbir detay da kamuoyuyla paylaşılmadı.





AKP’Lİ BAŞKAN AÇIKLADI: VIP HAMAM

İhale yapılıp süreç tamamlandıktan sonra AKP’li Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, geçtiğimiz günlerde projeyle ilgili bazı bilgileri paylaştı.





Acar, “İşte karşınızda aylardır yayınlamak için heyecanla beklediğimiz, 2 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız cennet ilçemizin adına yakışır; KIZILCA'HAMAM PROJEMİZ. Projenin hazırlanmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile ekibine ve Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek duyurduğu projeyle ilgili şu bilgileri verdi:





-12 bin136 metrekare inşaat alanı,

-Gün ışığı ile aydınlanan hamamları,

-Kapalı ve açık otoparkları,

-28 adet fonksiyonel özel aile banyosu,

-14 adet dükkan,

-Özel Gelin ve VIP Hamamları,

-Termal Havuzları,

-SPA bölümü ve daha pek çok fonksiyonel alanları