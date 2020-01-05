AKP'nin artık ona bile tahammülü yok!

27 Ekim 2019'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ilahiyatçı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın Giresun Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarı etkinliği programından çıkarılmasını "tahammülsüzlük" diye niteledi.





Sırma, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (1994-1997 yılları arasında) döneminde danışmanlığını yapmıştı.





"HAZİN HALİMİZE KELİMELER KİFAYETSİZ KALIR!"





Sırma’nın AKP kurmaylarının hocası olduğunu belirten Yeneroğlu, şahsi Twitter hesabında, “Emevi döneminin güç sarhoşluğu başta olmak üzere öğrettiği adalet ilkelerini ekseriyet unutmuş olsa da rahle-i tedrisatından geçmeyen azdır. Artık ona bile tahammül yoksa, hazin halimize kelimeler kifayetsiz kalır.” ifadesini kullandı.





Sırma, “AKP döneminde Müslümanlar çok daha fazla rahata kavuştu. Seküler oldular. Dünyevi oldular ve diyelim ki 15 sene önceki o İslami şuuru kaybettiler." benzeri açıklamalarıyla dikkati çekmişti.





AKP'Lİ BELEDİYE'DEN İHSAN SÜREYYA SIRMA'YA ENGEL





Giresun Belediyesi, bu yıl ilk defa 4-12 Ocak tarihleri arasında kitap fuarı düzenleme kararı almıştı.





Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, belediye başkanı iken Erdoğan'ın danışmanlığı görevini üstlenmişti.





Belediye kitap fuarına davet ettiği ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'yı "Giresun'daki yerel siyasi dengeler" sebebiyle etkinlikten çıkarmıştı.





Fuar davetlisi Beyan Yayınları ise İhsan Süreyya Sırma kararının ardından fuardan çekildiğini açıklamıştı.