AKP'nin parlak bürokratı sessiz sedasız tutuklanmış

Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.
Olayı duyuran gazeteci Toygun Atilla, 2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatarak, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi.
Atilla köşe yazısında soruşturmayı şu ifadelerle anlattı:
"Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı. Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi. Bu aşamada Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı. Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi."
Mehmet BOSTAN kimdir?
1971 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Bostan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İngilizce İşletme Yüksek Lisans yaptı. Bostan sırasıyla, Denizbank Kurumsal Bankacılık Yetkilisi, BNP Ak Dresdner Bank Pazarlama Müdürü ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Dresdner Bank AG Türkiye Baştemsilcisi olarak görev alan Bostan, 1 Eylül 2009’da Güneş Sigorta’da Mali İşler Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ardından Vakıf Emeklilik Genel Müdürü oldu. 5 Ağustos 2013 tarihinde SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği’ne atandı. Daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine getirilen Bostan, 3 Kasım 2016’dan bu yana Varlık Fonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Bostan evli ve iki çocuk babası.