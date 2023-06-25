Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin parlak bürokratı sessiz sedasız tutuklanmış /25 Haziran 2023 10:31

AKP'nin parlak bürokratı sessiz sedasız tutuklanmış

Daha önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaparken Berat Albayrak döneminde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Mehmet Bostan yolsuzluktan tutuklanmış

SHABER3.COM

Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Olayı duyuran gazeteci Toygun Atilla, 2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatarak, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi. 

Atilla köşe yazısında soruşturmayı şu ifadelerle anlattı:

"Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı. Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi. Bu aşamada Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı. Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi."


Mehmet BOSTAN kimdir?

1971 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Bostan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İngilizce İşletme Yüksek Lisans yaptı. Bostan sırasıyla, Denizbank Kurumsal Bankacılık Yetkilisi, BNP Ak Dresdner Bank Pazarlama Müdürü ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Dresdner Bank AG Türkiye Baştemsilcisi olarak görev alan Bostan, 1 Eylül 2009’da Güneş Sigorta’da Mali İşler Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ardından Vakıf Emeklilik Genel Müdürü oldu. 5 Ağustos 2013 tarihinde SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği’ne atandı. Daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine getirilen Bostan, 3 Kasım 2016’dan bu yana Varlık Fonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Bostan evli ve iki çocuk babası.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin parlak bürokratı sessiz sedasız tutuklanmış Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:51:30