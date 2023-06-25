Akşener, Millet İttifakı'nı resmen bitirdi: 15 vekil büyük pişmanlığım

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, “Rotamız net pusulamız millet” sloganıyla ATO Congresium’da düzenlendi. Meral Akşener’in tek aday olduğu kurultaya, 1151 delegenin tamamı katıldı. Parti içinde muhalefet eden Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal, GİK üyeleri Arzu Önşen ve İsmet Koçak’la birlikte birçok isim kurultaya katılmadı.







KÜRSÜYE TORBAYLA ÇIKTI

Kurultayda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kürsüye bez bir torba ile çıktı. Torbayı konuşmasında kullanması beklenen Akşener İYİ Parti’yi tarif ederken “İki yumruk arasına sıkıştırılan milletimiz için yaşam odasıdır” dedi. Konuşmasında sık sık sesini yükselten Akşener’in, “gergin” hali ve konuşma metninin tamamen dışına çıkması dikkat çekti.









"ÇARESİZ HİSSETTİM"

İYİ Parti liderinin konuşmasından satır başları şöyle:





Biliyorsunuz altılı masa meselesi ortaya çıktı. Şimdi biz fedakârlık yapan insanlarız ya... Türkiye bizim için önde ya, genel başkanınız bu konuda her türlü feragati, fedakârlığı yapan insan ya... Biz bu parti seçime girebilsin diye önce CHP’den 15 milletvekili istedik. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in ‘Diyet’ine döndü bu iş. Hayatımın hiçbir döneminde asla hissetmediğim kadar çaresiz hissettim. Çünkü savaşmadık. Ben savaşı, mücadeleyi, canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık, yapamadık.





"KUYRUK SİYASETİNE MAL OLDU"

28 Şubat’ta oynadım, şu kadar umurum olmadı. Tayyip Erdoğan’la ters düştük, mücadele ettim, şu kadar umurum, korkum olmadı. Her hafta ben tutuklandım, umurum, korkum olmadı. Ama cesaret edemedik, mücadele etmedik. 15 milletvekili aldık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Ama eğriye eğri, doğruya doğru bu aynı zamanda Türkiye’ye büyük bir iyilik yaptı. CHP ile yapılan bu işbirliği, sağda bulunan her renkten siyasi görüşteki insanların Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili önyargılarının değişmesine sebep oldu. Sonra bu değişme, altılı masayı, Millet İttifakı’nı getirdi.

"'HDP KAZANDIRDI' SÖZÜ ÜZDÜ"

Bugüne kadar hiçbir kararı kendi başıma vermedim. Varsa bütün başarısızlığın sorumlusu benim. Varsa başarının sahibi sizsiniz. Beni en çok ilgilendiren, etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz? “İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırdı kazandırdı” sözü. (Salondan gelen yuh seslerine karşı) Yuh, muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum. Hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir, hadsizlik bitmiştir, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Sonrası çok ilginç oldu. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki İYİ Parti, sadece iktidar değil muhalefetin bir bölümü, muhalefetin tırnak içi kanaat önderleri, tanzim edicileri tarafından da tehdit, tehlike görülen bir siyasi partidir. Anladım ki İYİ Parti, milletin partisidir, milletin vicdanının su terazisidir.

Seçim öncesi temayül yaptık ve çıkan sonuçlara mümkün olduğunca uydum. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar. “Bana yar olmayan kara toprağın” diyen, partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda, bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi her türlü iftiranın karşısında bıraktınız? Saygısızlar.





Sizler kurultayda oy kullanacaksınız ve benim üç hakkım var. Bir, çarşaf. İki, yarı çarşaf. Üç, blok. Ama şimdi yanımda bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Bana kala kala kura kaldı. Ayıp be ayıp. Kura mı çekeyim ben. GİK’i kurayla mı belirleyeyim? Ne istiyorsunuz kardeşim? Saygısızlar. Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, sosyal medyadan, oradan buradan zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım. Bu süreçte “Seçim için İYİ Parti’nin yeterli düzeyde çalışmadı ve bu sebeple seçim kaybedildi” iddiaları da ortaya atıldı. Ne kadar büyük bir insanmışım ki cumhurbaşkanının kazandırılması da, kazandırılamaması da benden kaynaklıymış. Aldım, kabul ettim. Durumu anladık. Bir dahakine söz kazandıracağım.

"YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

Bugün burada hep birlikte yeni bir sayfa açacağız. Bu sayfada yalana bulanmış iftira sözcükleri olmayacak. Sunduğumuz yol, milletin yolu olacak. Bu yolda, hiçbir yere varmayan, çıkmaz sokaklar olmayacak. Çünkü biz milletten geleni başımız, gözümüz üstüne bilenleriz, hakkın peşinde, hakikatin izinde gidenleriz.





"SİZE HAYATTA BAŞARILAR"

Akşener yerel seçimlerle ilgili de sert açıklamalarda bulundu. Akşener, “İnsafınız kurusun. Korktunuz, dengelemeye çalıştınız, ‘İstanbul’u kazandıran HDP’dir’ açıklamanızda olduğu gibi... İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Milletimizin ‘git’ dediği yere gideriz, ‘ol’ dediği yerde oluruz. Nitekim İYİ Parti olarak önümüzdeki dönemde de rolümüz, millete rağmen değil milletle birlikte yapılan yepyeni bir siyasetin önünü açmaktır” diye konuştu.





"KUTUPLAŞTIRMA OLMAMALI"

Akşener, “Bu seçimlerde verilen esas mesaj, siyasetin hapsedildiği bu çıkmazdan kurtarılmasıdır” dedi ve ekledi: “Önce 85 milyon insanımızı oy tercihleri, hayat görüşleri veya yaşam biçimleri üzerinden maruz bırakıldığı kutuplaşma alanlarından derhal kurtarmak gerek. Seçim sonuçları için önce Kılıçdaroğlu’nun üzerine yürüdüler sonra ipin ucu kaçtı ve tabi ki olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi.”





KURULTAYA 1151 DELEGENİN TAMAMI KATILDI

Genel başkanlık oylamasında Akşener, 1151 delegenin 1127’sinin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. 24 oy ise geçersiz sayıldı. Kurultayda partinin Genel İdare Kurulu, blok liste ile seçildi. İYİ Parti, diğer siyasi partilere davetiye göndermedi.









GİK’TE 55 YENİ İSİM

Akşener, 50 asil 25 yedek olmak üzere 75 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu’nda (GİK) büyük bir değişikliğe gitti. GİK’e 55 yeni isim girerken, eski listeden ise sadece 20 isme tekrar yer verildi. GİK listesinin en büyük sürpriz ismi ise eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural oldu. Meclis’te MHP’nin en uzun grup başkanvekilliği görevinde bulunan Vural, Haziran 2016’da bu görevinden istifa etmişti.









ALTI İSİM GİK’TE YOK

Vural görevinden ayrılırken “MHP’de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır” değerlendirmesinde bulunmuştu. Başkanlık Divanı’ndan İYİ Parti Grup Başkanlığı’na seçilen Koray Aydın, Cihan Paçacı, Şenol Sunat, Ahmet Kamil Erozan, Rıdvan Uz ve Mehmet Salim Ensarioğlu GİK listesinde yer almadı.





GİK’e asil listeden giren yeni isimler ise şunlar oldu: “Bilge Yılmaz, Sevinç Atabay, Ayfer Yılmaz, Kürşad Zorlu, Ayyüce Türkeş Taş, Ömer Karakaş, Turhan Çömez, Buğra Kavuncu, Selcan Hamşioğlu, Ayşe Sucu, Hüseyin Özlük, Mustafa Veysel Güldoğan, Oktay Vural, Berna Sukaş, Rıdvan Yalçın, Ali Demir, Ahmet Zeki Üçok, Alparslan Yüce, Taner Demirer, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Türker Yörükçüoğlu, Sedat Aksakallı, Ece Güner, Yetkin Öztürk, Ali Gökdemir, Erol Karapınar, İmren Tüfekçi, Orkun Kanber, Ayşen Kurt, Emin Yetim, Raşit Emir Süer, İrem Yaman, Fatih Koca.”





‘İTTİFAK BİTTİ’ İMASI

İYİ Parti kulislerinde Akşener’in, “CHP’den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır” sözleri “İttifak bitti” olarak yorumlanıyor. Akşener’in konuşmasında “Partinin bundan sonra kendi yolunda devam edeceğini ima ettiği” söyleniyor. Bu kapsamda da 2024 yerel seçimlerine “ittifaka dahil olmadan girileceği” ileri sürülüyor.







