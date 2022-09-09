Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin yerle bir olan imajına 'aday' cilası /09 Eylül 2022 10:02

AKP'nin yerle bir olan imajına 'aday' cilası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı AKP’li kurmaylarla “olağanüstü” toplantıda seçim stratejisi belirledi. AKP, “aday kimliğini” ön planda tutacak, “eş, dost, akraba ilişkisi” gözetmeyecek. Meclis’teki vekillerin performansı Erdoğan’a rapor edilecek.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda 2023 seçimleri için bazı AKP’li kurmaylarla “olağanüstü” toplandı ve başta seçim beyannamesi olmak üzere partinin seçimlerde uygulayacağı stratejiler üzerinde duruldu. Toplantı sonrası başlatılan çalışmaların ayrıntıları, 2023 seçimlerini sadece muhalefetin değil, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “kritik” gördüğünü ortaya koydu.


AKP genel merkezinde milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmak üzere komisyon kuruldu. Edinilen bilgiye göre komisyon, 2023 adayları için bazı kriterler belirliyor. AKP, diğer seçimlerden farklı olarak bu kez “parti değil, aday kimliğini” ön planda tutacak. Geçmiş seçimlerde “aday isimlerden çok parti kimliğinin öne çıktığı, adayların da parti kimliğine güvendiği” ifade edilirken bu kez AKP’nin “adaylar üzerinden ilerleyen bir strateji kurmak istediği” kaydediliyor. Bu nedenle parti yönetimi, “illerde ön plana çıkan, yurttaşın sevdiği, güven duyabileceği, halkla bire bir temas edebilecek, diyaloğa açık, halkın sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretebilecek” isimleri aday göstermeyi hedefliyor. Ayrıca bu seçimlerde “eş, dost, akraba ilişkisi” de gözetilmeyecek.

‘YEREL SEÇİM’ FORMÜLÜ

AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarını belirlerken “aday stratejisi” izlediği, 2023 genel seçimlerinin de “aynı strateji üzerinden yürütüleceğine” dikkat çekiliyor.

Öte yandan AKP, TBMM’deki mevcut milletvekillerini de “mercek altına aldı.” Parti yönetimi, vekillerin Meclis performanslarını değerlendiriyor. Buna göre de “TBMM’de performansı ve profili düşük milletvekillerinin seçimlerde yeniden aday gösterilmeyeceği” ifade ediliyor. Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında ise “parlamentodaki mevcut milletvekillerinin büyük çoğunluğunun 2023’te yeniden aday olmayacağı” ileri sürülüyor. Mevcut vekillerin değerlendirmelerinin yer aldığı raporlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşılacak.
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