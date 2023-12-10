Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye geçen vekilin fabrikasına 'polis koruması' verildi /10 Aralık 2023 10:23

AKP'ye geçen vekilin fabrikasına 'polis koruması' verildi

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasına, polis koruması tahsis edildiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasına polis koruması tahsis edildiği iddia edildi. Emniyet Sen'e bağlı “Polisin Sesi Platformu” (polisinsesi.org) haber servisine ulaşan ve emniyet personeline amirlerince whatsapp yoluyla verildiği iddia edilen talimatta, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na ait Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan EUROPEN Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş. isimli işyerinin giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin beklemesi yönünde görevlendirme yapıldığı iddia edildi.

Gazete Duvar'dan Cİhan Başakçıoğlu'nun haberine göre; bilgi notunda, Ekipler Büro Amirliğine bağlı bir ekibin sabah saat 06:30’dan başlayarak akşam saat 22:30’a kadar işçilerin vardiya değişimlerinde görev alması gerektiği ve ikinci bir emre kadar da bu uygulamanın devam edeceği ifade edildi.

"FABRİKANIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOK MU?"
Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer de söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Polisin Sesi Platformu ise yaptığı açıklamada, yetkililere ve kamuoyuna şu soruları yöneltti:

-Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan diğer fabrikalarda bu tür bir görevlendirme yapılmakta mıdır?

-Eskişehir Milletvekilinin bu zamana kadar fabrikasında herhangi bir görevlendirme yapılmamışken neden şimdi görevlendirme yapılmaktadır?

-EUROPEN isimli şirketin iş giriş ve çıkış saatlerinde neden görevlendirme yapılmaktadır? Bu fabrikanın özel güvenlik görevlisi yok mudur?

- Emniyet Personeline bu şekilde kişiye özel görevlendirilme yapılmakta mıdır?

- İçişleri Bakanının talimatına rağmen “personel eksikliği” bahane edilerek dört gruplu 12/36 çalışma sistemine geçilmezken, bir milletvekilinin fabrikasında emniyet tedbiri aldırmaktaki amaç nedir?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'ye geçen vekilin fabrikasına 'polis koruması' verildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:45