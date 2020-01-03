AKP'ye yakın anket şirketinin bulduğu sonuç sarayı sarsacak cinsten

MAK Danışmanlık, 30 ili kapsayan son seçim anketinin sonucunu paylaştı. Sonuçlara göre seçim olsa Meclis aritmetiği değişecek.







Araştırmaya katılanlara ilk olarak “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38’i AKP derken yüzde 24,4 ise CHP’den yana görüş belirtti.Katılımcıların yüzde 11,9’u MHP yanıtı verdi. İYİ Parti’nin yüzde 11,7 ile seçmen sayısını koruduğu görülüyor. Ankete göre yüzde 9,9 ile HDP ve yüzde 1,2 ile de Saadet Partisi de diğerlerinin ardından geliyor.Yapılan araştırmada diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,4 olarak tespit edildi.





Parlamenter sisteme dönüş mü yoksa başkanlık sisteminin devamı mı sorusuna ise katılımcıların yüzde 37'si Başkanlık sistemi cevabını verdi. Parlamenter sisteme dönülmeli diyenlerin oranı ise %53'ü buldu.

MAK Danışmanlık, 24 Haziran seçimleri için yaptığı araştırmada Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 44, Binali Yıldırım’ı da yüzde 42,5 olarak göstermişti.





