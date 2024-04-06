'AKP'yi statüko içinde tutmak isteyenler var'

Miroğlu: Bu vasatlık rahatsız edici





DEM Parti'ye de eleştiriler yöneltti





AKP içerisindeki tartışma nasıl başladı?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Van'da İl Seçim Kurulu, seçimi yüzde 55 gibi büyük bir farkla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme haklarının iadesi kararını kaldırarak mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti. Protestolara yol açan karara karşı, başta CHP ve TİP olmak üzere birçok muhalefet partisi tepki gösterdi. YSK'ya yapılan itiraz sonrası Van İl Seçim Kurulu'nun kararı kaldırıldı ve mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verildi.