Akşener Cumhurbaşkanlığına aday mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk'te Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuşan Akşener "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda benim amacım mümkün olduğunca ülkenin önünü açmak. Kim olur, kim olmaz hiç bilmiyorum. Şu an bunun zamanı değil. Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi" ifadelerini kullandı.





Programda gazeteci Sarıkaya "Karşınızda karizmatik bir lider var. MHP Lideri de 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteğimi açıklıyorum' dedi" derken, PAR ise "Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' dendi. 'Bizim için şahıslar değil sistem değişikliği önemli' dedi. Siz aday olur musunuz? İkinci turda ortak aday mı olur?" diye sordu.





Akşener ise şöyle cevap verdi:





"24 Haziran seçimlerini nerede eksik, nerede kusur, nerede iyi şeyler yapılmış çalışmış bir kişi oturuyor karşınızda. Partisi de çalıştı. Oradan 31 Mart çıktı. Kendimle ilgili konuşabilirim. Vatandaş bunu anlamış durumda. Çok net söylüyorum, bu kadar geziyorum.





Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği çalışma davranışım yok. Buradaki bütün insanlara, hepimize sorulsa 'Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin'. Elbette isterim. Çok şereflidir. Ama elim o kadar iyi bir durumda ki. Çünkü adaylığa toz zerresi kadar çalışmam yoktur. Bir hedefi önünüze koyduğunuz zaman oraya varmak için her şeyi yok farz edersiniz.





Bana düşen iş şu; mümkün olduğunca ülkenin önünü açacak, insanlara nefes aldıracak bir projeyi yönetmeye çalışmak. Onun için kim olur, kim olmaz gerçekten bilmiyorum. Elbette benim de öznesi benim olmadığım yol haritası fikir uçuşturduğum bir alan, düşünce sistematiğim elbette var. Ama siyasetin çabuk tüketildiği dünyadayız biz.





Bugün x kişisi çok iyiyse yarın y kişisi öne çıkabiliyor. Benim Türkiye'ye önerim şu olur; seçmenin karşılığı olmuş, 'bununla yol yürüyebiliriz' dediği bir arkadaşla yürümesi faydalı olabileceği şeklinde. Ama ben bunu ne sayın Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşmedim. Bugünden konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum."