Akşener’den Çakıcı açıklaması

Alaattin Çakıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Akşener “bir tehdit söz konusudur, çok ayıptır, çirkindir” dedi.







“BUGÜNE KADAR HİÇBİR SİYASETÇİ BÖYLE BİR TEHDİDİN YANINDA DURMADI”





Çakıcı’ya sahip çıkılmasına da dikkat çeken Akşener “bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı” dedi. Akşener’in açıklaması şöyle:





“Biraz evvel savcılığın CHP'nin müracaatı üzerine soruşturma başlattığına dair bir bilgim oldu bundan bunu olumlu buluyorum. Fakat dünden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın bu konuya dair herhangi bir açıklaması herhangi bir tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi cümle, kelime, harf duymadık.





Ana muhalefet partisinin genel başkanının bu noktada tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üzerine yatması çok manidardır. Fakat beyefendilere hatırlatmak isterim ki; Siyasetçi siyasetçinin yanında olmak durumundadır. Dün kendilerinin yaşadığı pek çok konuda siyasetçiler siyasetçinin yanında durmuştur.





Bunun milli iradeye karşı yapılan bir durum olarak görmekteyim. Biz tüm siyasetçiler Temel Bey de dahil hepimiz çeşitli dönemlerde tehditler aldık. Benim evim basıldı, Sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı bunlar hep oldu. Ama bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası.





İkinci olarak Sayın Abdülhamit Gül uzun bir adelet reformundan, hukukun üstünlüğünden bahseden ve adaletin tam ve kamil tesis edileceğine dair bir reformdan bahsetti. Sayın Erdoğan da Adalet Bakanı'nın bu sözlerini desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi, sonra tehdide küçük ortağın tavrı ortaya geldi o tehdide sahip çıkıldı.





Şimdi Kılıçdaroğlu'na bir tehdit söz konusudur, çok ayıptır, çirkindir, bunları bir kenara koyduğumuz zaman bence Sayın Abdülhamit Gül'e dendi ki, küçük ortak tarafından, ‘Haddini bil, reform falan yapamazsın' dendi. Kılıçdaroğlu'na tehdit geldi ama adresi adalet reformu yapacağını ifade eden Adalet Bakanı ve ona sahip çıkan Erdoğan'adır.”