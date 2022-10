Akşener, 'Fakıbaba' transferinin nasıl gerçekleştiğini anlattı

FAKIBABA TRANSFERİ





Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:Millet İttifakı'nda oraya yan yana gelmiş siyasi partilerin çalışmaları konuşulmak yerine 'adayınız kimdir' deniyorsa 13. cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak inancımın Cumhur İttifakı tarafından da kabul edildiğini gösterir.İYİ Parti kurulmasaydı bugün bu ucube sistem oturmuş olurdu. Bu sistemin değiştirilebileceğine dair herhangi bir konuşma yapılmazdı, ümit olmazdı ortada. O seçime biz katılmamış olsaydık, muhtemelen CHP tek başına katılacaktı. Biz kurulmamış veya katılmamış olacaktık. Bugün birçok konuda umutluysak eğer, hem biz kurulduk hem de bizim seçime katılabilmemiz için CHP Genel Başkanı'nın tutumu, 15 milletvekilinin bize katılması... Gördük ki farklılıklar zenginliktir.Dış politikadan ekonomiye, yandaş kayırmadan gençlere söylenen ağır sözlere, kadınların tecavüz, taciz, dayak gibi her türlü pislikle karşı karşıya kaldığı bir sistemde azcık kafasını kaldırdığında cumhurbaşkanı tarafından 'sürtük' dendiği bir Türkiye'de günlük hayattan aylık sisteme her alanda kriz var."Üretim, istihdam ve kayırmanın son bulduğu, şeffaflığın mutlaka gerçekleştirildiği, yargının bağımsız, tarafsız, objektif ve korkusuz olduğu, Merkez Bankası'nın gerçekten bağımsız olduğu, tahrip edilmiş bu kurumların ıslah edilerek yeniden ortaya konduğu bir anlayışla çok kısa sürede bu iş düzelir. Çünkü Türkiye'nin imkanları var.(Eşini kaybetmiş, 18 yaş altında 3 çocuğu olan kadınlara konut kampanyası) Mantık doğru ama 3 çocuk şartı yanlış. 1 çocuklu kocasını kaybetmiş bir kadına niye yok? Bu çok büyük bir ayrımcılıktır. Ya burada bir dümen var. Seçime dair bir dümen var. 3 çocuk ve üstü kadın sayısı muhtemelen az ve 300 bin TL veriyoruz diyerek dümen var ya da gerçekten Sayın Erdoğan'ın kadınların çocuk doğurmasına dair hüküm cümleleri var, talimatları var. Eşini kaybetmiş bütün kadınlara bu yardımın yapılması lazım. Bugün 1 milyon liradan aşağı ev yok.Sayın Erdoğan seçimi kaybedeceğini gördü. Her bir manevi konuya - bunu dini manada söylemiyorum - iki eliyle sarılıyor. Anayasalar bu Meclis'te olmaz. Seçime kalmış 7-8 ay. Böyle bir durumda anayasalar vaattir. Kazandıktan sonra bu vaadi yerine getirirsiniz. 2010'da aklına gelmedi, 2017'de de aklına gelmemiş şu anda aklına geldi. Derhal seçim kararı alsınlar. Ondan sonra bu vaatle gitsinler, seçimi kazanırlarsa yerine getirirler. Bizim bakış açımız bu.İYİ Parti kamuoyunda, vatandaş nezdinde ciddi bir teveccühle karşı karşıya. Bu partinin büyümesi lazım. Biz kurumsallaştırmaya, kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu insanların tecrübelerini, bilgilerini partimizle değerlendirmesi için görüşmeler yapıyorum.Bu görüşmelerimize devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın partimize kattıkları güçle yolumuza devam ediyoruz.Ortak dostlarımız var bizim sayın başkanla, bakanımızla. Ben bir gün telefon açtım görüşmeyi yapabilmek için. Gaziantepli eşi. Hanımefendinin çok güzel yumurtalı çiğköfte yaptığına dair bilgim vardı. Aradım, 'Sayın bakanım, ben buralarda gariban, ev yok, koca İstanbul'da ben yalnız, aç bilaç geziyorum. Hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum' dedim, öyle başladı. Espriyi yapan benim, çok da nazik insanlar oldukları için öyle başladı ve devam etti.Başka isimler de var. Şu anda görüştüğümüz isimler var. Sadece AK Parti'den bahsetmiyorum. Türkiye'ye önemli katkıda bulunmuş genç ve yaşlı fark etmiyor. Aynı sayın bakanıma yaptığım gibi gidiyorum. Eşlerden istiyorum erkekse karşımdaki.) Davet yeni geldi. Benim önceden planlanmış bir programım var. Biz bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir arkadaşımızı göndeririz. Bu defa Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın'ı görevlendirdik. O gidecek.