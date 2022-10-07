Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya yorum yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında başarısız olacağını ifade etti.





"Erdoğan karşısında kazanacak tek aday Mansur Yavaş’tır." diyerek Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığını bir kez daha gündeme gitiren Özdağ, Akşener'e seslenerek, Yavaş'ı aday göstermesi halinde başka partilerin de bu duruma destek olacaklarını iddia etti.







Özdağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





Kim demiş farkında olmadan pas verdi diye. Topu boş kale önünde Erdoğan’ın ayağına attı. Erdoğan karşısında kazanacak tek aday Mansur Yavaş’tır. Meral Akşener masadan kalkar ve Yavaş’ı aday gösterirse Zafer Partisi ve adı bende şimdilik saklı başka partiler de DESTEKLEYECEK.





