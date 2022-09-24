Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük destek: Ölünceye kadar şükran duyacağım /24 Eylül 2022 10:01

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük destek: Ölünceye kadar şükran duyacağım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Siz sahip çıkamaz başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir" şeklinde konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 6’lı masadan partilerin temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen lansman programında konuşma yaptı.

“KILIÇDAROĞLU’NA ÖLÜNCEYE KADAR ŞÜKRAN DUYACAĞIM”
Partisinin kuruluş sürecini örnek gösteren Akşener, şunları söyledi;

Biz partiyi kurduk. ‘Kurulamaz' dediler, kurduk. 24 Haziran'da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK'dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük ‘Acaba beraber gidebilir miyiz' diye maalesef olmadı, şartlar uymadı.

Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti.

Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor. Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o davranış biçimi o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ BENİM BABAMIN PARTİSİDİR”
Bir iş birliğine, güç birliğine sebep oldu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisidir ha… Şimdi alerjik bir tutum üzerinden söylemiyorum iyilikte birleşmenin ne kadar iyi hizmetlere yol açtığını anlatmak için söylüyorum.

Yüz senelik bir parti. Kuralları var. Var baba var… Biz ise yeni kurulmuşuz. Anında karar al, koş koş. Gel gel. Böyle bir partiyiz. Dolayısıyla gittik teklif ettik. Başkanlarım çok uzun sürdü. Tam bir ay üzerinde konuştuk.

Tabi ben dayanamıyorum İzmit'in kızıyım hafif bir dürtme yaptık sonra geri döndüler. Neyse oturduk ben arkadaşlarıma bir şey söyledim. Biz bu masaya oturmayı İYİ Parti'yi bir yere getirmek için yapmıyoruz.

Biz bu masaya oturmayı çökmüş umudunu kaybetmiş ama somut başarıya ihtiyacı olan o muhalif seçmeni ayağa kaldırmak için yapıyoruz. Onun için ‘Türkiye mi, İYİ parti mi?' denildiğinde Türkiye'yi tercih edeceksiniz.


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