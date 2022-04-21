Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası teklifi /21 Nisan 2022 21:30

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelen yüksek zamlar sonrasında protesto amaçlı elektrik faturasını ödememe karının ardından Kılıçdaroğlu ailesinin evinde elektrikler kesilmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ise Kılıçdaroğlu'na bir teklif ilettiği aktarıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelen zamlar sonrasında protesto amaçı olarak elektrik faturasını ödememe kararıyla birlikte biriken borçları nedeniyle Kılıçdaroğlu ailesinin evinde elektrikler kesilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu prorestosuna destek olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise Kılıçdaroğlu'na bir teklif geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada CHP Lideri'nin eylemi elektrik ve doğalgazı kesilen milyonlarca abone için yaptığını söyledi.

''Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor'' diyen Akşener, ''Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' ifadelerini kullandı.

Akşener şunları söyledi:

''Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödememe tutumu ile 3.5 milyon civarından elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1.5 milyona yaklaşan aboneninde doğalgazı kesiliyor. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmesi herkesin ilgisini çekti. Bu umarım Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekmek istediği elektrik ve doğalgaz kesintileri için bir adım olur.

Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''
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