Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'dan Ukrayna'ya doğru yola çıktı /21 Nisan 2022 20:54

İspanya'dan Ukrayna'ya doğru yola çıktı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü askeri saldırıya karşı batılı ülkeler de Kiev yönetimine silah ve cephane yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İspanya yönetiminin de Ukrayna'ya 200 ton ağırlığında askeri teçhizat gönderdiği duyuruldu.

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Batılı ülkelerin Rusya karşısında Ukrayna silah tedariği devam ediyor.

Kiev yönetiminin Rus ordusu karşısında konumunu güçlendirmek adına yapılan yardımlara İspanya yönetiminin de 200 tonluk askeri teçhizat ile katıldığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Pedro Sanchez, Ukrayna'ya askeri yardım yapılacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya askeri yardım kapsamında, İspanya'dan 200 ton mühimmat ve askeri teçhizatın yanı sıra zırhlı araçlarında bulunduğu bir yardım gemisinin Polonya'ya doğru yola çıktığını söyledi.

200 TON SİLAH VE TEÇHİZAT

Pedro Sanchez, askeri yardım hakkında detay vererek, "İspanyol gemisi bugün 200 ton modern mühimmat ve teçhizatla İspanya limanından Polonya yönüne hareket etti. Gemide ayrıca 30 kamyon, birkaç özel ağır araç ve askeri teçhizata sahip 10 küçük araç bulunuyor" dedi.

Sanchez, gönderilen askeri yardıma ilişkin "Bu, şimdiye kadar gönderdiğimizin iki katından fazla olan en büyük sevkiyattır" dedi.
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