Samanyolu Haber /Dünya / Alman Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'yı kızdıracak açıklama /21 Nisan 2022 20:48

Alman Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'yı kızdıracak açıklama

Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve Ukrayna'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamaya da devam edeceklerini söyledi.

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Ukrayna'da silah tedariğinde bulunan ülkelerden Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan Rusya yönetimini kızdıracak bir açıklama geldi.

"Şu anda Leopard tankları gibi silahlar, Ukrayna'ya teslim edilemiyor. Çünkü, bu tankların bakımının nasıl yapılacağı konusunda eğitim ve bilgi gerekiyor." ifadelerini kullanan Alman bakan, Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamaya da devam edeceklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Estonya'yı ziyaret etti. Baerbock, Ukrayna'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Annalena Baerbock, Rusya'nın eylemlerinin görmezden gelinmeyeceğini ve Almanya'nın gelecekte NATO'nun güvenliğine daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.

'AB YAPTIRIMLARDA BİRLEŞTİ'

Baerbock, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarda birleştiğini ve Rusya, Ukrayna'dan geri çekilene kadar yaptırımlara boyun eğmeyeceğini söyledi. Baerbock, "Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyoruz" dedi.

Baerbock ayrıca, Avrupa'daki güvenlik durumuna değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Almanya güvenliğe yeni bir bakış açısı oluşturdu" diye konuştu.

'ASKERİ YARDIMI SÜRDÜRECEĞİZ'

Annalena Baerbock, Ukrayna'nın diğer Avrupa ülkelerinin güvenliğini de koruduğu için Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamaya da devam edeceklerini söyledi.

Baerbock, Almanya'nın, Ukrayna'ya Leopard tankları gönderip göndermeyeceği sorusuna, "Şu anda Leopard tankları gibi silahlar, Ukrayna'ya teslim edilemiyor. Çünkü, bu tankların bakımının nasıl yapılacağı konusunda eğitim ve bilgi gerekiyor" cevabını verdi.
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