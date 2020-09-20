Akşener'i ağzına doladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı partisinin Darıca 5'inci İlçe Kongresi'nde kürsüden İyi Parti lideri ile isim vermeden Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.





Çamlı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''Şimdi o matmazel Meral var ya... Kahvaltı mahvaltı böyle şirinlikler yapıyorlar. Kahvaltı yiyelim, sen de gel, ben geleyim falan...'' ifadelerini kullandı.





DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E İTTİFAK MESAJI





46 aydır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunun Demirtaş iki hafta önce, "Dışarıda olsam bir sabah (eşim) Başak ile Meral Hanım'ın kapısını çalar 'Kahvaltıya geldik' derdim." mesajını vermişti.





Demirtaş'ın mesajı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin teşkil ettiği Millet İttifakı'nı HDP ile genişletme hamlesi diye yorumlanmıştı.





HDP, Millet İttifakı'nda yer almamakla birlikte 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Millet İttifakı'nına adaylarının güçlü olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana gibi şehirlerde aday çıkarmamıştı.





Akşener de cevaben, "Güneydoğu'da kan davası olanlar bile taziyeye geldiğinde bir şey denmez." diyerek Demirtaş'ın çağrısına mukabil kapıyı açık bırakmıştı.