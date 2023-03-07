Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'i eleştiren Bahçeli'ye videolu cevap /07 Mart 2023 12:33

Akşener'i eleştiren Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'nin Millet İttifakının suçlayan ifadelerine CHP kanadından videolu cevap geldi

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grup toplantısında Meral Akşener'i hedef alan Bahçeli ' Uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler, ilkesizliğin ana damarıdır. Eğri masayı kumar masası, küçük hesaplar masası, noter masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin numuneleridir. İttifak partilerin mensuplarını isyana çağırmak siyasi ahlak eksikliğinin fermanı değil de nedir. Kazanamaz dediği adayın yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değil de nedir? Masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş siyasetin ilkesizliği değildir.' dedi . 

Bahçeli'nin Millet İttifakının suçlayan ifadelerine CHP kanadından videolu cevap geldi. CHP'li bir çok ünlü isim Sosyal Medya'dan  Bahçeli'nin Erdoğan ile ilgili sözlerini paylaştı .


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