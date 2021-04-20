Aksiyon-İş Sendikasının hukuk zaferi

Türkiye’de KHK’larla yapılan zulüm ve hukuksuzlukların bir parçası olarak 23 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 667 sayılı KHK ile, Aksiyon-İş Konfederasyonu, konfederasyona bağlı 9 Sendika ile Cihan-Sen Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı 10 Sendika olmak üzere, toplam 19 Sendika Konfederasyon kapatılmıştı. Tüm malvarlıklarına el konulan yönetici ve üyeleri işlerinden atıldı Yöneticileri de çeşitli hukuksuzluklara maruz bırakıldılar







Aksiyon-İş sendikasının yurtdışına çıkabilmeyi başarmış az sayıdaki eski yöneticisi ve üyeleri Türkiye’de kalan arkadaşları ve sendikaları için yurtdışına çıktıkları günden itibaren hukuk mücadelesi verdiler.





Bu kapsamda yapılan müracaatlardan iki tanesi KHK ile kapatılan sendikalar ve üyeleri açısından olumlu suçlandı.





Aksiyon-İş Sendikaları Konfederasyonu ve HRD insan hakları derneği Uluslararası Çalışma Örgütü 'ne (İLO ) iki farklı müracaatta bulunmuştu.





2017 yılında yapılan iki ayrı müracatı önce kabul eden İLO, daha sonra müracaatları incelemek için iki ayrı komisyon kurulmasına karar verdi. İki yıl süren incelemenin ardından Türkiye'nin de savunmasını alan İLO sonunda karar verdi.





Aksiyon - İş sendikalarının müracaatını kabul eden İLO KHK ile işten atılmaların ve sendikaların kapatılmasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar verdi. İşinden atılanların mahduriyetlerinin giderilmesini istedi





140 BİN KHK'LI İÇİN UMUT OLDU.









Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kararı aslında ne anlama geliyor? Uzmanlar İLO'nun kararının uluslararası anlaşmalardan kaynaklandığı için Anayasa gereği Türkiye'nin iç hukukunun bir parçası olduğuna dikkat çekiyorlar.



Karar sonrası aradan geçen 5 yıllık süreye rağmen haklarında ceza davası açılmayan Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun faaliyetlerine devam edebilmesi ve tüm malvarlığı haklarının da iade edilmesi gerekiyor. Sendikal Faaliyetleri sebebiyle tutuklanan yöneticiler ile üyelerinin de yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor.





İLO'nun kararını Erkam Tufan'ın You Tube kanalında değerlendiren Aksiyon-İş Genel Sekreteri Muammer Burtaçgiray ve Avukat- İdare ve Anayasa hukuku uzmanı Dr. Yaşar Demircioğlu ' Karar ne kadar bağlayıcı? - Bu karar kimleri kapsıyor? ' sorularını cevapladı











