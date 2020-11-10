Albayrak koltuğu teslim etmedi

Berat Albayrak'ın sürpriz istifasının akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturtulan Lütfi Elvan, ilk açıklamasında bakanlık için “Sürpriz oldu.” dedi.





Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan, daha önce Kalkınma Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı görevlerini ifa etmişti.





Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Elvan, "Sürpriz oldu. Berat Bey'in sağlık problemi sebebiyle devir-teslim gerçekleştiremeyeceğiz. Berat Bey ile görüştük. Biz de teşekkür ettik hizmetlerinden dolayı. O da bize başarılar diledi." dedi.







