Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak koltuğu teslim etmedi /10 Kasım 2020 12:07

Albayrak koltuğu teslim etmedi

8 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, bir ilke imza atarak, halefi Lütfi Elvan'a koltuğu devretmedi. Yeni bakan Lütfi Elvan, "Berat Bey'in sağlık problemi sebebiyle devir-teslim gerçekleştiremeyeceğiz." dedi.

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Berat Albayrak'ın sürpriz istifasının akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturtulan Lütfi Elvan, ilk açıklamasında bakanlık için “Sürpriz oldu.” dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan, daha önce Kalkınma Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı görevlerini ifa etmişti.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Elvan, "Sürpriz oldu. Berat Bey'in sağlık problemi sebebiyle devir-teslim gerçekleştiremeyeceğiz. Berat Bey ile görüştük. Biz de teşekkür ettik hizmetlerinden dolayı. O da bize başarılar diledi." dedi.


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