Samanyolu Haber /Dünya / Alec Baldwin’in de adının karıştığı 'set cinayeti' ile ilgili yeni gelişme /21 Nisan 2023 08:39

Alec Baldwin’in de adının karıştığı 'set cinayeti' ile ilgili yeni gelişme

Alec Baldwin’in avukatları, Rus filminin çekimi sırasında sette sinematograf Halyna Hutchins’in ölümünün ardından Baldwin’e yöneltilen taksirle öldürme suçlamasının düşürüldüğünü açıkladı.

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2021’de ABD’nin New Mexico eyaletinde gerçekleşen çekimler sırasında Emmy ödüllü aktörün elindeki silahtan çıkan bir kurşun Hutchins’i öldürmüş, yönetmek Joel Souza’yı da yaralamıştı.

Olayla ilgili dava iki hafta sonra görülmeye başlanacak.

New Mexico savcıları Kari Morrissey ve Jason Lewis, son günlerde sette gerçekleşenler hakkında yeni bilgiler edindiklerini söyledi ve ekledi:

“Suçlamaların düşürülmesi Baldwin’in kesinlikle suçsuz olduğu anlamına gelmiyor, önümüzdeki süreçte yeni suçlamalar yöneltilebilir.

“Yeni bilgiler ışında soruşturmamız devam edecek.”

BBC’ye konuşan Baldwin’in avukatı Luke Nikas ise suçlamaların düşürülmesinden memnuniyet duyduklarını paylaştı:

“Baldwin’in silahta gerçek mermi olduğunu bilmesine olanak yoktu.”

Baldwin sette silahın tetiğini çekmediğini söylese de olayı inceleyen ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tetiğin çekilmeden silahın ateş almasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed’e taksirle öldürme suçlaması yöneltiliyor.

Olayın ardından çekimine 18 ay ara verilen Rust filminin çekimleri de dün tekrar başladı.

Baldwin geçen yıl Hutchins’in ailesiyle mahkeme dışında uzlaşmaya gitmişti.
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