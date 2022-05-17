ALES'te birinci olan elendi, yerine müdürün karısı alındı

















Balıkesir Üniversitesi’nin öğretim görevlisi alımında ALES puanı düşük olan aday sınavı kazandı.Üniversite, 8 Nisan’da Balıkesir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümü’ne alacağı öğretim görevlisi için sınav açtı. Ön değerlendirme sınavına 17 kişi girdi, 6 kişi kazandı.ALES puanı 74 olan 5. sıradaki Fatma Girgin, giriş sınavını birincilik ile kazanırken, ön değerlendirmedeki aynı sınavda 92 puanla birinci olan Engin A., ise giriş sınavında ikinci olup, yedek sırada yer aldı.Sınavı düşük puan almasına rağmen birincilikle kazanan Fatma Girgin’in, Sındırgı MYO Müdürü Göksel Kemal Girgin’in eşi olduğu iddia edildi.SÖZCÜ'den'a konuşan Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreteri Yemliha Yanar, “Olabilir evet” diye yanıtladı.Yanar, konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu:*Tabi ki puanlar birinci elemede sıralamaya etkin. Ama bir de akademik komisyon oluşuyor. Kişinin akademik yeterliliği ile ilgili. Komisyon, burada birtakım sorular soruyor.*Takdir edersiniz ki herhangi bir çalışanın eşi olması, onun başarılı olduğunda alınmayacak anlamını taşımaz.*Dolayısıyla akademik komisyon, akademik yeterliliğine bakar. Komisyondan o şekilde takdir görmüş.*Tamamen üst yönetimin dışında olan şeyler. Üst yönetim gidip sormaz; şununki niye böyle, onu alın, bunu alın demez. Akademik komisyon o yeterliliğe göre takdir eder.*Puanlamayı ona göre yapar. Yoksa herhangi birinin eşi olması, kardeşi olması, arkadaşı olmasından dolayı değil.