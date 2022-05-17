Samanyolu Haber /Gündem / ALES'te birinci olan elendi, yerine müdürün karısı alındı /17 Mayıs 2022 12:55

ALES'te birinci olan elendi, yerine müdürün karısı alındı

Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alımında, ön değerlendirme sınavına 17 kişi girdi, 6 kişi kazandı. ALES puanı 74 olan 5. sıradaki Fatma Girgin, puanına rağmen 1'incilik ile girerken, ön değerlendirmedeki aynı sınavda 92 puanla 1'inci olan Engin A. ise giriş sınavında 2'inci sırada yedekte yer aldı. HALİL ATAŞ Yayınlanma: 09:09 - 17 Mayıs 2022 Güncellenme: 10:27 - 17 Mayıs 2022 Üniversitede torpil iddiası: Birinci olan elendi, müdürün eşi alındı

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Balıkesir Üniversitesi’nin öğretim görevlisi alımında ALES puanı düşük olan aday sınavı kazandı.

SINAVI PUANI DÜŞÜK OLAN ADAY KAZANDI

Üniversite, 8 Nisan’da Balıkesir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümü’ne alacağı öğretim görevlisi için sınav açtı. Ön değerlendirme sınavına 17 kişi girdi, 6 kişi kazandı.

ALES puanı 74 olan 5. sıradaki Fatma Girgin, giriş sınavını birincilik ile kazanırken, ön değerlendirmedeki aynı sınavda 92 puanla birinci olan Engin A., ise giriş sınavında ikinci olup, yedek sırada yer aldı.



MYO MÜDÜRÜNÜN EŞİ OLDUĞU İDDİASINA ‘OLABİLİR EVET’ DİYE YANIT VERDİ

Sınavı düşük puan almasına rağmen birincilikle kazanan Fatma Girgin’in, Sındırgı MYO Müdürü Göksel Kemal Girgin’in eşi olduğu iddia edildi.

SÖZCÜ'den Halil Ataş'a konuşan Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreteri Yemliha Yanar, “Olabilir evet” diye yanıtladı.



“AKADEMİK KOMİSYON, AKADEMİK YETERLİLİĞİNE BAKAR”

Yanar, konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu:

*Tabi ki puanlar birinci elemede sıralamaya etkin. Ama bir de akademik komisyon oluşuyor. Kişinin akademik yeterliliği ile ilgili. Komisyon, burada birtakım sorular soruyor.

*Takdir edersiniz ki herhangi bir çalışanın eşi olması, onun başarılı olduğunda alınmayacak anlamını taşımaz.

*Dolayısıyla akademik komisyon, akademik yeterliliğine bakar. Komisyondan o şekilde takdir görmüş.

*Tamamen üst yönetimin dışında olan şeyler. Üst yönetim gidip sormaz; şununki niye böyle, onu alın, bunu alın demez. Akademik komisyon o yeterliliğe göre takdir eder.

*Puanlamayı ona göre yapar. Yoksa herhangi birinin eşi olması, kardeşi olması, arkadaşı olmasından dolayı değil.
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