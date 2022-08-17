Alevi Federasyonu Başkanı Doğan: Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nde Alevi derneklerinin ortak açıklamasını okudu.



Açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü Hacıbektaş’ta yaptığı konuşmada ne yazık ki Alevi toplumunu kendi içinde bölüp çatıştırmayı hedefledi. Bu yaklaşık Alevi çalıştaylarında da kullanılmış ancak kabul görmemişti. Alevileri birbirine düşüremeyecekler.” ifadeleri yer aldı.



“ALEVİLERE AYRIMCILIK İKLİMİNİ YÜRÜTEN İKTİDARIN KENDİSİDİR”



Alevi vakıflarının ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



‘‘Cemevlerine saldırılardan dolayı birkaç kişinin tutuklanmış olması, gerçek faillerin yakalandığı ve bizlerin korunduğu anlamına gelmez. Uğradığımız her saldırının ardından göstermelik gönül almalar ve önceden hazırlanmış mizansenlerle yapılan cemevi ziyaretlerine artık kanmıyoruz.



Alevilere yönelik saldırı, linç, nefret söylemi ve ayrımcılık iklimini yürüten bizzat siyasi iktidarın ve devletin kendisidir. Alevilere hedef alan saldırılara karşı çözümün adresi birkaç piyon tutuklamak değildir.



“MADIMAK UTANÇ MÜZESİ OLMALI”



Alevilere yönelik sistematik ötekileştirmeye ve asimilasyona son vermekten, Alevi haklarını tanımaktan, Alevilerin eşit yurttaşlık talebini karşılamaktan geçer. Biz Alevi kurumları olarak sadece kendimiz için için değil, tüm mağdur kimliklerin eşit yurttaşlık hakkını anayasal düzeyde kavuşturmasını talep ediyoruz.



Demokratikleşmenin ve toplumsal barışın yolu, Aleviler başta olmak üzere Türkiye’nin tüm mağdurlarından alenen özür dilenmesinden geçer. Alevilere yönelik katliamlarla yüzleşilmelidir. Bunun ilk adımı olarak Madımak Oteli utanç müzesi olmalıdır.



“ALEVİ OYLARI KIYMETE BİNDİ”



Artık demokratikleşme, toplumsal barış için değişimden kaçış yok. Bundan ısrarla kaçanlara Alevilerin sandıkta gereken dersi vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları kıymete bindi. İktidar partisi cemevlerini dolaşıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da Alevilerin tek temsilcisi olan Alevi kurumlarını muhatap kabul etmiyorlar.



Acaba bu çatı kurumlarını devre dışı bırakıp, onlara bağlı kişiler üstünden sadaka dağıtarak Alevileri kazanabilir miyiz derdine mi düşmüşler? Buradan sesleniyoruz. Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok.



“CUMHURBAŞKANININ KONUŞMASI ALEVİ TOPLUMUNU ÇATIŞTIRMAYI HEDEFLEDİ”



Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü Hacıbektaş’ta yaptığı konuşmada ne yazık ki Alevi toplumunu kendi içinde bölüp çatıştırmayı hedefledi. Bu yaklaşık Alevi çalıştaylarında da kullanılmış ancak kabul görmemişti. Alevileri birbirine düşüremeyecekler. Biz eskisinden daha fazla iri, diri ve biriz. Size Alevileri böldürmeyeceğiz.



“SİZE ALEVİLERİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ”



Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü Hacıbektaş’ta yaptığı konuşmada ne yazık ki Alevi toplumunu kendi içinde bölüp çatıştırmayı hedefledi. Bu yaklaşık Alevi çalıştaylarında da kullanılmış ancak kabul görmemişti. Alevileri birbirine düşüremeyecekler. Biz eskisinden daha fazla iri, diri ve biriz. Size Alevileri böldürmeyeceğiz.