Samanyolu Haber /Gündem / Algı operasyonu tam gaz: Bakan "Avrupa’da daha pahalı" diyerek benzin zammını savundu /25 Ocak 2022 14:49

Algı operasyonu tam gaz: Bakan "Avrupa’da daha pahalı" diyerek benzin zammını savundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dolardaki artış sonrası peş peşe zam gelen benzin “Benzini en ucuza kullanan ülkelerden biriyiz. Avrupa’da ortalama 26 lira” diyerek savundu. TL hesabı yapan Dönmez’e Almanya’da asgari ücretin 24 bin 731 lira ettiği tepkisi gösterildi.

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Habertürk televizyonunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, benzin fiyatlarını Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdı.

Türk Lirası bazında karşılaştırma yapan Bakan Dönmez, “Bütün ülkeler petrolün variline 90 dolar ödüyor. Ama pompalara yansıma konusu vergiler açısından baktığınızda ülkelere göre değişiyor. Türkiye’de benzinin litresi 14 lira civarında. Avrupa’da ise ortalama 1,5 Euro civarında fiyat görüyoruz. Hollanda, Norveç, Finlandiya ve Almanya’da TL bazında 26 lira civarında. Benzer durum elektrik ve doğalgazda da var.” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETLE HESAPLAYINCA
Damat Berat Albayrak sonrası Enerji Bakanlığı’na atanan Dönmez’in Türk Lirası bazındaki karşılaştırmasına sosyal medya kullanıcıları asgari ücret hatırlatması yaptı. Hollanda’da asgari ücretin 24 bin 401 lira. Noveç’te 41 bin 380 lira, Almanya’da 24 bin 731 lira, Finlandiya’da 35 bin 167 lira olduğu vurgulandı. Türkiye’de asgari ücretin 4 bin 253 lira seviyesinde olduğu belirtildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Yani iki katı değil, 12 katı olsa koymaz onlara gibi geliyor bana sayın bakanım. Yani siz bilirsiniz yine. Yoksa 26’da kötü tabii.” sözleriyle tepkisi gösterdi.
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Algı operasyonu tam gaz

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