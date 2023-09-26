Samanyolu Haber /Gündem / 'Ali Erbaş affını isteyebilir': Diyanet karıştı /26 Eylül 2023 15:41

'Ali Erbaş affını isteyebilir': Diyanet karıştı

AKP’li Metin Külünk’ün yolsuzluk iddiaları sonrası Diyanet koridorlarında Ali Erbaş’ın “affını isteyeceği” konuşuluyor.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erbaş’ın Külünk’ün savcılığa sunduğu belgelerle ilgili “rahatsız” olduğu iddia edildi. 8 Ekim’deki il müftüleri toplantısının iptal edilmesi de dikkat çekti.

AKP’li Metin Külünk’ün Diyanet’e ve Başkan Ali Erbaş’a yönelik savcılığa da taşınan bir kısmı PKK ve Hizmet Hareketi bir kısmı da yolsuzlukla bağlantılı iddialarda bulunması, Diyanet’te karışıklığa sebep oldu.  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Diyanet’te görevlisi eniştesi Fatih Kurt’a da uzanan iddiaların ardından Diyanet, konuyu yargıya taşıdı ve Külünk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara’da 60 sayfalık ifade veren Külünk’ün, çok sayıda belge de sunduğu kaydedildi. Belge konusu ise başka bir tartışmayı alevlendirdi. Diyanet’te üst kademe personel arasında “Erbaş’ın affını isteyeceği” konuşulmaya başlandı. Özellikle belgelerin “Erbaş’ı çok rahatsız ettiği, konunun daha fazla dallanıp budaklanmasının ve büyümesinin istenmediği” belirtiliyor.

"YALANLAYAMAYIZ"
“Çıkıp yalanlayın” yönündeki söylemlere ise “Belgelerden bahsediliyor. Yalanlanacak bir durum yok” yanıtı verildiği aktarılıyor. Kurumdaki bazı eski yöneticilerin ellerindeki belgeleri de paylaştığı, iddialar arasında yer alıyor.

Af konusunda kurumda farklı görüşler de bulunuyor. Külünk’ün tüm iddialarına karşın Erbaş’ın ekibinin yeniden atandığına dikkat çeken bazı kaynaklar, bu nedenle affı “olası” bulmuyor.

"İKTİDAR DA RAHATSIZ"
Konunun tamamen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olduğunu belirten bazı isimler, “Cumhurbaşkanı, Erbaş’tan memnun mu? Asıl konu bu. Külünk’ün iddiaları, yenilir yutulur gibi değil. İktidar kanadında da rahatsızlık var” değerlendirmesini yapıyor. İddiaları reddeden bazı isimler ise “Dedikodudan ibaret. Başkan şu an daha rahat” değerlendirmesini yapıyor.

Tartışmalar sürerken 8 Ekim’de yapılması planlanan il müftüleri toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesi dikkat çekti. Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, gönderdiği mesajda, “Söz konusu toplantının 8 Ekim’de icrası mümkün görünmemektedir” ifadelerini kullandı.

‘YANINDAYIZ’ ZİYARETİ
Bazı müftülerin ise Erbaş’a “destek ziyareti” için organizasyon yaptığı öğrenildi. Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin diğer müftülere gönderdiği mesajdaki, “Bu ziyaret, bizleri il müftüleri olarak tensip buyuran ‘muhterem başkanımızın’ yanında olduğumuzu göstermesi açısından çok önemli” ifadeleri dikkat çekti. Ziyaretin ise 4 Ekim’de olacağı aktarıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Programda konuşan Erbaş, “Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya, 2 bin 500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde peygamber efendimizi anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız. Mevlidi Nebi Haftası’nda çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız” dedi.
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