Ayasofya'nın kapıları yenildiği için korumaya alınmıştı, şimdi de kırıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle kılınan cuma namazı ile 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya'nın, ana kapısı başta olmak üzere bir çok yerine zarar verilmişti. Ayasofya’nın bir başka kapısı daha kırıldığı ortaya çıktı.







Davaya konu olan olay bugün 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü ve Ayasofya Camii Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan, kameralarda inceleme yaptıklarını, kapıyı kıran Atif Kasar olduğunu belirterek Kasar hakkında kurum adına şikayetçi olduklarını söyledi.





‘DEVRİYE ATARKEN KAPININ KIRIK OLDUĞUNU FARK ETTİM’

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; kapının kırıldığı gece Ayasofya Camii’nin güvenlik grevli olarak nöbet tutan Turgay Benek, mahkemede tanık olarak dinlendi. Benek, şunları söyledi:





“O gün çalışıyordum. Sabaha karşı devriye atarken kapının kırık olduğunu fark ettim. Kameradaki arkadaşlara durumu bildirdim. Sabah namazında 05.29’da sonra yasak kapıya geçip, kapıyı kırdı. Kırdıktan sonra yukarıya çıktı. Üst katlarda biraz gezindi. Köşede biraz yattı. Sabah 08.00’da çıkıp gitti.”





‘SADECE İTTİRDİM’

Kapıyı kırdığı öne sürülen Atif Kasar hakkında “Kamu malına zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” dava açıldı. Sanık Atif Kasar, kapının kırılmasına ilişkin, “Kırmadım. Sadece ittirdim. Zincirler vardı. O kapı insan gücüyle kırılacak bir kapı değil” dedi.





Hakim, kırılan kapının bir kültür varlığı olup olmadığını ve maliyetin tespit edilmesi için bilirkişi araştırmasına karar verdi.

