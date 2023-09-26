'Bylock Türkiye'deki yargılamalar için çöp olmuştur'

AİHM Büyük Dairesi, Türkiye’de KHK mağdurlarını yakından ilgilendiren öğretmen Yüksel Yalçınkaya davasında verdiği kritik kararını açıkladı. Mahkemenin en yüksek karar organı 'Büyük Daire' tarafından Türkiye'nin yaptığı yargılamalarda hak ihlalleri yaptığına karar veridl.







AİHM önünde kararı Bold Medya You Tube kanalında , Bold Medya Genel Yayın Yönetmeni Bedrettin Uğur’a değerlendiren Yalçınkay’nın avukatı Özcan Akıncı, “Bylock açısından beklediğimiz karar tamamen çıkmıştır. Bylock şu andan itiaren çöp olmuştur hiçbir hukuki değeri yoktur. Hem uluslar arası hH-ukuki güvenceler hem ulusal yargı açısından tanınan haklar netiseinde Bylock’un tek başına hukuki delil sayılması reddedilmiştir.” dedi.









“BYLOCK KARARLARININ TAMAMINI ÇÖPE ATABİLİRİZ”

AİHM’in madde 7 kapsamında verdiği ihlal kararını da değerlendiren Akıncı, “Artık Türkiye’deki Bylock kararlarının tamamını çöpe atabiliriz diyebilirim.” ifadesi kullandı.





“BYLOCK’UN ELDE EDİLİŞ ŞEKLİNİN DE HUKUK DIŞI OLDUĞU KARARLAŞTIRILDI”





Akıncı, “6. madde kapsamında da Bylock ile ilgili ihlal karar verilmiştir. Çünkü elde ediliş şeklinde yine ihlal olduğuna hükmetmiştir. Adil yargılanma ilkesinin ihlali şeklinde vermiştir.” diye konuştu.





“AİHM BENZER DAVALARDA TÜRK HÜKÜMETİNE ÇÖZÜM BULMASINI ÖNERİYOR”

Kararın kapsayıcı ve bağlayıcı olduğunu aktaran Akıncı, “AİHM, Türk Hükumetinin bu yargılamalara bir çözüm bulmasını öneriyor. Gelecek 100 bin kadar dosya var diyor. AİHM’de halihazırda 8 bin 500 küsur dosya var. ‘Yalçınkaya davasında prensip kararı aldık bu çözümün uygulanması lazım’ çağrısı yapıyor. ‘Aynı dosyalarda benzer kararı vereceğiz’ diyor.” diye konuştu.





“MANEVİ UNSURU OLMAYAN SUÇ OLMAZ”

Müvekkilinin haksız yere yargılandığını işlemediği suç nedeniyle ceza aldığını kaydeden Akıncı, “Aklanmış olması önemli. AİHM bu kararıyla bunu ortaya koydu. AİHM ayrıcı, manevi unsuru olmayan bir suç olamaz dedi. Bir başka deyişle terörist mi değil mi diye yargılamadan karar vermişsiniz diyor. Ortada bir terör suçu yok. Hiç değerlendirmemişsin bakmamışsın terörist olarak suçlamış ve mahkum etmişsin. Eylemlerin oluş tarihi itibariyle manevi unsurun oluşmadığı bu bütün dosyalar için bağlayıcı olacak.” değerlendirmesi yaptı.