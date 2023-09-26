KHK’lı öğretmene 9999 yılına kadar yasak!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2017 yılında görevinden ihraç edilen öğretmen Ercan Başar’ın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemine girişi, kurum tarafından 9999 yılına kadar engellendi.







Van’da 8 şubat 2012 tarihinde sınıf öğretmeni olarak meslek hayatına başlayan Ercan Başar, 8 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile görevinden ihraç edildi. 2015 yılında Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerde öldürülen çocuklara ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında 2016 yılında hem idari soruşturma başlatıldı hem de dava açıldı.





Göreve başladığı tarihin yıl dönümünde ihraç edilen Başar’ın ihracına gerekçe olarak öne sürülen davanın karar duruşmasının görüldüğü Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24 Mayıs 2022 tarihli karar duruşması beklenmeden, Ankara 24. İdare Mahkemesi 23 Mayıs 2022 tarihinde karar vererek göreve iade talebini ret etti. Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat ile sonuçlanan davasının ardındansa tesadüfen ÖSYM’nin kendisini 31 Aralık 9999 yılına kadar da sistemde engellediğini öğrendi.









Bunun bir hukuk garabeti olduğunu dile getiren Başar, yaşadıklarını Youtube’da Metin Yoksu’nun kanalına anlattı. Başar, “Ben bir insan hakkı savunucusuyum. Batman’da KHK savunuculuğu ve temsilciliğini de yaptım. ÖSYM’nin bizim hakkımızda verdiği karar, engelleme peşin hükümdür. Sistemsel bir hata olduğunu düşünmüyorum. Ne demek 9999 yılına kadar engellemek” diyerek tepkisini dile getirdi.







ÇOCUKLARI SAVUNDUĞU İÇİN DAVA AÇILDI

Van Merkez’de 8 Şubat tarihinde göreve başladığını hatırlatan Başar, göreve başlamasının beşinci yıl dönümünde ihraç edildiğini ve bu durumu da “ilginç” olarak tanımladığını söyledi. İhraç edilmesinin gerçek nedeninin hiçbir zaman kendilerine tebliğ edilmediğine dikkat çeken Başar, ihraç edilmeden hemen önce idari soruşturmaya da neden olanın sosyal medya paylaşımları olduğunu belirtti. 2015 yıllarında sokağa çıkma yasakları sırasında öldürülen çocuklara ilişkin paylaşım yaptığını ifade eden Başar, “Ben bir insan hakkı savunucusuyum. Hak ihlali yaşanırsa ifade özgürlüğü kapsamında ve yaşam hakkı ihlalleri olmaması için elbette düşüncelerimi dile getireceğim. Ve öyle de yaptım. Hakkımda bunun hakkında 2016 yılında dava da açıldı. Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davada açıldı. Ve 24 Mayıs 2022 tarihinde ihracıma konu da olan bu gerekçelerden hakkımda beraat kararı verildi. Ama ne hikmetse mahkeme kararı beklenmeden OHAL komisyonu da Ankara 24. İdare Mahkemesi de göreve iademi ret etti. Daha da ilginç olanı Ankara 24.İdare mahkemesi Siirt’teki mahkemeden birgün önce yani 23 Mayıs tarihinde göreve iademe ret kararı verdi” diyerek yaşadığı hukuksuzluğu gözler önüne serdi.





9999 YILINA KADAR ENGELLENDİ

Yaşadığı ikinci ilginç durumunsa ihracına konu olan idari soruşturmanın da tamamlandığını hatırlatan Başar, “İhraç edildikten çok sonra Milli Eğitim Bakanlığından görevli arkadaşlar beni arayarak idari soruşturmanın tamamlandığını ve bana tebliğ etmek istediklerini söylediler. İdari soruşturma neticesiyse kademe durdurma cezası verildiğini ilettiler. Ama bu kararın nereye tebliğ edileceğini kendileri de bilmiyor. Aslında sadece kademe cezası ile sonuçlanacak bir durum ki o da hukuksuzdur ama onlar bizi ihraç etti. İhraç iken idari soruşturma tamamlanıyor ve kademe durdurma cezası veriliyor. Bu da nereye işlenecek bilinmiyor” dedi. Yaşananların absürdlükten öte hukuksuzluk olduğunu dile getiren Başar son olarak ÖSYM tarafından da 31 Aralık 9999 yılına kadar engellediğini söyledi.





ÖSYM tarafından engellendiğini tesadüfen öğrendiğini anlatan Başar, “Hakkımdaki hukuksuz kararları öğrendikçe bir gün ÖSYM sitesine girmek istedim. Ve karşıma ÖSYM tarafından 31 Aralık 9999 yılına kadar engellendiniz gibi bir ifade gördüm. Hukuksuzluğu belgelemek için ekran görüntüsü aldım. Size de gösterebilirim aynen şu yazıyor ‘ÖSYM tarafından sisteme girişiniz 31.12.9999 tarihine kadar engellenmiştir’ bu ne demek! 9999 yılına kadar kim yaşayacak. Ben bir insan hakkı savunucusuyum. Batman’da KHK savunuculuğu ve temsilciliğini de yaptım. İhraç edilenin kimliğine bakmadan savunuculuk yaptık. ÖSYM’nin bizim hakkımızda verdiği karar, engelleme peşin hükümdür. Sistemsel bir hata olduğunu düşünmüyorum. Ne demek 9999 yılına kadar engellemek. Bu bir hak ihlali değil de nedir” diyerek tepkisini gösterdi.



