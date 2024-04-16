Ali Koç Kulüpler Birliği'nin kararını açıkladı: TFF başkanlık seçim tarihi





Bugünden hareket edersek, mevcut sezonun bitimi sonrası bu seçimin yapılması söz konusu. Böylece yeni gelecek federasyonun önünün daha açık olacağını düşünüyoruz.

"Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Haziran için seçim isteyeceğiz, heyete oluşturduk. Kimin olduğu önemli değil. TFF'yi ziyaret ederek aldığımız kararları, duygu ve düşünceleri aktarıp, erken seçimin niye Türk futbolu menfaatleri için olduğunu ve niyetimizi aktaracaklar."





"O arada imza sürecimiz devam edecek. Zaten ciddi bir rakama geldik. Bayram olmasa imzalar toplanmıştı. Aramızda bir konuda rahatsız olan bazı kulüpler var. İsim vermeyeceğim ama TFF yöneticilerinin alt liglerdeki kulüpleri arayarak, 'Size şöyle yapacağız, böyle yapacağız' menfaat açısından söylüyorum. Maddi açıdan söylüyorum, 'destek olacağız' gibi konuşmalar yapmasını yadırgıyoruz. TFF yöneticisinin kulüpleri arayarak menfaat sağlayarak imza vermeyin yaklaşımında olmasını kamuoyuna açıklamak istedik. Doğru olan bu arkadaşın istifa etmesi."





"Burada 14 kulüp var, 6 kulüp katılamadı ama hepimizin yek vücut olduğu konu haziran başında seçimin yapılması. Bu hedefe ulaşmak için muhtelif yöntemler var, tüm yöntemleri deneyeceğiz. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Ama TFF bu yönde hareket etmezse, elimizde kalan ikinci alternatifi kullanmak üzere hazır bulunduracağız."





"Dursun Başkan gibi düşünen başka başkanlarımız var. Dolayısıyla diyalog kanallarını açık tutup, oradan belirleyeceğimiz 4 arkadaşımızla ikna sürecini hemen hayata geçireceğiz. İkna süreci herkesin menfaatine olduğu için, daha zarif olduğu için tercih ediyoruz. İkna yöntemi meyve vermediği takdirde, öbür cephanemizin cebimizde olması için süreci devam ettiriyoruz. İmza konusunda net bir sayı vermeyeceğim ama net şekilde söyleyeyim, 1,5 günde 100'e yakın imzaya geldik. Şu an imza verileceği sözünde bulunanlarla 200'e geliyor. İmza konusunda hiçbir sıkıntı yok."





"Bundan sonraki oluşum için şu an konuşmadık. Bu konu öncelik olduğu için değinmedik. Ama hatırı sayılır sayıda başkanın düşüncesi de, bundan sonrasının doğru kurgulanması, çok adaylı bir seçime gidilmesi ve futbolun içinden gelen insanlar tarafından çok adaylı seçimle yeni federasyonun belirlenmesi. Başka bir düşünce de, bundan sonrasını kurgulamazsak, geçmişte olduğu gibi yöntemlerle belirlenmesi konusunda ses çıkarmazsak aynı sorunları yaşamaya devam edeceğimiz yönünde."





Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 14 kulübün katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim tarihi ve yaşanacak süreç hakkında bilgi verdi.6 kulübün toplantıya katılamadığını söyleyen Ali Koç, tüm kulüplerin 18 Temmuz'da yapılacak TFF başkanlık seçimi tarihinin erkene alınması konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.Bu konuda farklı yöntemlerin dile getirildiğini ve iki seçenekleri olduğunu söyleyen Ali Koç, TFF'nin başkanlık seçimini haziran ayı başında yapması için federasyon ile görüşmek üzere heyet oluşturduklarını dile getirdi.TFF'nin kendi iradesiyle seçimi haziran başında yapabileceğinin altını çizen Ali Koç, bu konuda gelişme olmazsa ikinci alternatifi devreye sokacaklarını belirtti. Öte yandan, TFF'deki seçimin çok adaylı olması gerektiğini söyleyen Ali Koç, 'TFF'nin geçmişte olduğu gibi yöntemlerle belirlenmesi konusunda ses çıkarmazsak aynı sorunları yaşamaya devam edeceğiz' dedi.Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Mehmet Büyükekşi tekrar aday olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:"Birkaç saattir toplantı halindeyiz, tek bir gündemimiz vardı. O da, TFF'nin seçim tarihi. Hemfikir olduğumuz bir konu, Türk futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması. Bunun için muhtelif yöntemler var. Yöntemler konusunda değişik görüşler oldu. Hukuken bunun iki yöntemi var. İmza toplamayla yaptığımız zaman tarih haziranın üçüncü haftasına geliyor. Ama en en erken, bizim istediğimiz, haziranın başı olması gereken tarih ise, TFF'nin kendi iradesiyle alacağı karar sonucunda mümkün olduğu ifade edildi.""18 Temmuz'un yeni sezon yapılanması açısından ve yeni gelecek federasyonun bir sürü konuda elini kolunu bağlaması açısından uygun olmayacağı için haziran başını talep ediyoruz. Bu konuda fikir birliği var. Diyalogla yapalım, diyalog ve imzayla yapalım, imzayla zaten yapmak zorundalar gibi değişik düşünceler var. Mutabık olunan konu, federasyon seçimlerinin haziran başında yapılması. TFF'nin iradesiyle yapılacak bir seçimin en çabuk yapılma takvimi 22 gün."9 kişilik heyet var. Orada Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ ve şahsım var. Ana parametreleri onaylamıştık. Detay pazarlıklar kalmıştı, sonra da Rekabet Kurulu'nun onayına yollanacaktı. Son yaptığımız sorgulamada imzalandığı ve Rekabet Kurulu'na da onay için yollandığı ifade edildi.""Kulüpler adına konuşmayayım ama genel kanaat aday olmayacağı yönünde. Olmasının da yanlış olduğu yönünde. Olursa da Kulüpler Birliği destek vermeyecek."