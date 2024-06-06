Samanyolu Haber /Spor / 'Ali Koç yoksa ben de yokum dedi' /06 Haziran 2024 10:19

'Ali Koç yoksa ben de yokum dedi'

Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesindeki Acun Ilıcalı, Mario Branco ve transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sona doğru yaklaşırken, mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, gündem yaratan ifadeler kullandı.

Sports Digitale adlı YouTube kanalına özel bir röportaj veren Ilıcalı, Sportif Direktör Mario Branco ve transfer politikaları üzerine açıklamalar yaptı.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, "Seçilirsem ve Mourinho isterse, Branco ile çalışabilirim" açıklaması üzerine, Branco'nun yanıtını aktaran Ilıcalı, Mourinho'nun takıma dair tespitlerini paylaştı.

Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları:

"Sayın Aziz Yıldırım'ın bu ifadesi Mario Branco'ya ulaşmış. Bugün toplantı yaptık transferlerle ilgili. Orada, altını çizerek bir şey söyledi. 'Acun, bu konuda bilgi eksikliği var herhalde. Ali Koç yoksa asla Fenerbahçe'de çalışmayacağım. Bunu programda söyler misin' dedi. Aziz Yıldırım'ın 'hoca isterse çalışırız' gibi bir düşüncesi var sanırım. O da bununla ilgili bilgiyi alınca konuya dahil olmuş oldu. Başkanın arası benimle iyi ama Branco ile 1,5 yıllık beraberlikleri var. Onların samimiyeti, benim Branco'yla samimiyetimden de yukarıda."

"MOURINHO, 'PUZZLE'I BOZMAYIN' DEDİ"

"Seçimden önce bir oyuncu açıklamak, futbolda yapılacak en büyük yanlışlardan biri. Jose Mourinho, 'Puzzle'ın parçalarını yerleştirmemiz lazım. Transfer açıklayacağım derken puzzle'ımı bozmayalım' dedi. Takımımızın hızını artırmayı düşünüyor. Fenerbahçe ile ilgili olarak hocamızın hassas olduğu konu, takımı yavaş buluyor."

"BU TAKIM YAVAŞ DEDİ"

"'Bu takım yavaş' dedi. Başarısı çok önemli ama Avrupa'da ileriye gitmesi için takımın hızlanması lazım dedi. Ofans tarafında belli derecede hız eksikliğimiz var. 'Bununla ilgili öyle isimler var ki' dedi, oturduk Branco geldi o sırada. Branco birini gösteriyor, 'Vauv' diyor. Bazı oyunculardan bizzat etkilenmiş, 'gözlerimi alamadım' diyor. Bugün seçim kazanacağız diye 5 güne bir isim indirmek mi? Yoksa bizi Avrupa'da başarıya götürecek o isim mi?"

"HOCAMIZ ONA BAYILIYOR"

"Syzsmanski'ye hocamız bayılıyor. Kendisine karşı dört kere oynamış, 'keşke bizde olsa' demiş. Ve bizde şu anda. Feyenoord ile Roma maçlarında karşılaşmış. Bizim kadromuzda çok önemli değerler var. Bu takım penaltılarla Konferans Ligi'ni kaçırdı. Olympiakos'tan çok daha iyi takımdık, favoriydik. Bu takıma, hocamızın felsefesine uygun doğru oyuncuları monte etmek lazım. Bu da zaman alacak."
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