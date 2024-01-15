Samanyolu Haber /Spor / Ali Yerlikaya duyurdu: İsrailli futbolcu Türkiye'den ayrıldı /15 Ocak 2024 22:15

Ali Yerlikaya duyurdu: İsrailli futbolcu Türkiye'den ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

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Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden olmuş; Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekmişti.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YERLİKAYA DUYURDU: ÖZEL UÇAKLA AYRILDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilen Sagiv Jehezkel, akşam saatlerinde ülkesine gitmek üzere saat 17.15'te özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

Gelişmesi X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır” ifadelerini kullandı.
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