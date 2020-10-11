Aliyev’den Paşinyan’la müzakereye ‘şartlı’ yeşil ışık

Diplomatik çözümün arandığı krize ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile müzakere olasılığını dışlamayan bir açıklama yaptı. Ancak Aliyev bunun için “belli başlı koşulların” oluşması gerektiğine dikkat çekti.







Rus RBK televizyonuna konuşan İlham Aliyev, şimdilik Ermenistan ile böyle bir görüşmeden verim alınamayacağını söyledi.





Aliyev, “Böyle bir olasılığı dışlamıyorum, ancak bunun için belli başlı koşullar gerekli. Şu aşamada verimli olacağını sanmıyorum, tam aksine. Ermeni yönetimi sonunda Azerbaycan ile ültimatom, hakaret ve şantaj dili ile konuşulmayacağını anlamalı” dedi.





Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de tarafların birbirini suçlayan açıklamaların ardından bir kez daha şiddetlenmişti.