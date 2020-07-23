Samanyolu Haber /Dünya / Alman Çalışma Bakanı teklif etti: Asgari ücret saati 12 Euro olsun /23 Temmuz 2020 15:36

Alman Çalışma Bakanı teklif etti: Asgari ücret saati 12 Euro olsun

Almanya Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, asgari ücret saatinin 12 Euro olmasını istedi. Bakan Heil “Asgari Ücret Komisyonu’na asgari saat ücretinin 12 Euro olması gerektiğini önereceğim. Önerimi sonbaharda yapacağım. Şimdiki ücret yeterli değil. Komisyonun öneriyi kabul edeceğini düşünüyorum” dedi.

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Almanya’da asgari ücret uygulaması 2015 yılında yürürlüğe girdi. Yasa ilk uygulandığında asgari saat ücreti 8 Euro 50 Cent olarak belirlenmişti. Kademeli olarak yapılan artışlarla asgari ücret 9 Euro 35 Cent’e çıktı. 2022 yılına kadar dört kez çalışma saati ücreti artırılarak asgari ücret 10 Euro 45 Cent olacak. Ülkede saat ücretini, bağımsız çalışan Asgari Ücret Komisyonu belirliyor. Federal Çalışma Bakanı komisyona öneride bulunabiliyor. Heil de yasanın kendisine verdiği haktan yararlanarak ücretin artırılmasını tavsiye edecek.

10 MİLYON ÇALIŞAN DÜŞÜK ÜCRET ALIYOR

Federal İstatistik Dairesi’nin verdiği bilgiye göre Almanya’da yaklaşık 10 milyon çalışan düşük ücret alıyor. 9 milyon 900 bin çalışanın saat ücreti 12 Euro’nun altında. Bu rakam da tüm çalışanların yüzde 36.7’sine denk geliyor. Düşük ücretle çalışanların oranı batıya göre doğu eyaletlerinde daha fazla. Eski eyaletler olarak bilinen batı eyaletlerinde çalışanların yüzde 24.7’si 12 Euro’nun altında kazanıyor. Almanya’da çalışanların ortalama saat ücreti ise 19 Euro 37 Cent. Eyaletlere göre en düşük ortalama ücret Mecklenburg Vorpommern’de ödeniyor. Başbakan Angela Merkel’in memleketi olan eyalette ortalama saat ücretleri 15 Euro 86 Cent. 21 Euro 91 Cent ile en yüksek ortalama saat ücret ise Hamburg’da ödeniyor.

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